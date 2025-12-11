大棋盤｜棚網檢測新作業守則趨嚴格 消息：建造業議會研過渡期集體採購、統籌檢查

大埔宏福苑火災慘劇後，不合規格棚網備受關注，更爆出多個大維修工程棚網檢驗報告造假，政府雷厲風行，迅即勒令所有正進行大維修的樓宇，須即時將棚網下架，以隔絕風險，避免恐慌蔓延，並預告屋宇署本周發出新的作業守則。當局表明，會要求所有棚網物料就地採樣，經過指定的檢測所檢測並確定及格後，方可再上架，有政府中人認為，可動用建造業議會的力量，促進業界採用建造業標準、制訂表現指標等。

全港私樓外牆棚網移除

政府發出拆棚網令後，全港230幢私人樓宇的外牆棚網現已移除。不過有業界人士指，當局勒令拆除棚網後，私人樓宇外牆工程已處於停工狀態，在近期私營工程減少下，部分承辦商資金流或進一步受壓，工人生計問題成疑。

對於當局要求棚網物料送到工地後就地取樣，經檢測確定及格才可上架，有業界中人坦言，業界無能力查核供應商提供的檢測報告真偽，也無能力確定送抵工地的棚網是否同屬受檢批次；當有人魚目混珠「溝網」，承建商實際上亦難以分辨合規和不合規的棚網。

研建造業議會集體採購、統籌檢查

有政府中人認為，須思考如何協助受影響的承建商，其中一個考慮點，是動用建造業議會的力量，促進業界採用建造業標準、推廣良好作業方式和制訂表現指標。政府中人指，當前的棚網報告造假問題，曝露業界在物料標準、檢測認證及工地監管上的缺陷，議會作為行業領導機構，有責任實踐其使命，挺身而出，利用其專業和資源協助業界解決技術問題，讓工程盡快重啟，也讓市民看到政府和業界共同推動改革。

該人舉例，建造業議會可研究在政策過渡期，為業界進行集體採購和統籌檢查，前者令議會有更高議價能力，降低合規棚網的單位成本，減輕受影響承建商的財務壓力。統籌檢查則讓業界在過程中學習新安排下的採樣和送檢流程，更重要的是，議會須展現專業擔當，重建市民對樓宇維修和建築安全的信心。

今次火災揭露不少制度性問題，單靠承建商自律和現有抽查機制，根本無法確保物料安全，甚至有人企圖蒙混過關，謀取利益。政府中人強調，必須通過更嚴格的守則和加緊檢查，強制提高棚網的防火安全。

業界觀望守則寬緊度 政府中人：必然側重公眾安全

不過制訂新的作業守則並非易事，涉及不同持份者利益，業界人士正觀望守則寬緊程度，公眾固然期盼標準從嚴，以策安全，惟過嚴規定可能影響供應鏈與工程成本，最終或轉嫁至承建商及業主身上。事實上，單是「拆網、買網、再上架」的費用，有正在經歷大維修的小業主已埋怨又要「科水」。

然而前車可鑑，若然只是小修小補、標準從寬，恐難以真正提升安全保障。新制度必然招致額外成本，政府中人表示，當局權衡時必然側重公眾安全，因慘痛教訓當前，額外檢測成本與生命相比，只是微不足道；從長遠角度看，新制度可減少因劣質工程引發的火災等嚴重事故的風險，「一次重大事故所耗費的資源，例如重建成本、保險賠償、醫療和社會支援，已經遠高於額外檢測費用。」

宏福苑火災燒出了大維修圍標、工程安全與監督等眾多問題，政府強調會認真改革，而對聲譽重挫的業界而言，只有團結接受、執行更嚴格的新守則，才能向社會證明行業有自我改革的決心，挽救行業聲譽，確保新安全標準有效落實到每一個地盤，防止悲劇重演。

聶風

相關新聞：

宏福苑五級火｜內地棚網檢測造假報告網上任買 最平300元人民幣有售 商家：確實有很多諮詢

宏福苑五級火︱230幢私樓外牆棚網已全部移除 就地採樣等新安排爭取本周內公布

宏福苑五級火│警查最少6屋苑棚網阻燃證明涉造假 清麗苑居民促追究：咁樣會累死人