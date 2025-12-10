財政預算案｜工總冀政府協助業界出海 梁君彥寄語接班人黃永威要聽取成員意見撰寫意見書

香港正值經濟轉型期，各界快將就新一份《財政預算案》提交意見，工業總會今午（10日）舉行傳媒午宴，主席林世豪希望政府可以持續支持香港工業發展，以及協助業界出海，又認為縱然地緣政治緊張，香港經濟數據持續向好，似乎中美貿易戰已處於休戰，甚或停戰階段，相信香港未來會更好。

林世豪：工總會員於大埔火災中出錢出力

他亦有提到大埔火災期間，工總會員均有力出力、有錢出錢，希望社會可以慢慢走出陰霾，做好改革，避免同類事件再度發生。針對未來，他讚揚特區政府做了很多工作推動經濟發展，而除了香港企業出海，粵港澳大灣區有9000萬人口，是一個龐大市場，很多香港產品可以先過河等不同政策，已能有助香港工業發展，希望將來可以有更多支援。

工總推行香港Q嘜清真認證

他提到，工總正推行香港Q嘜清真認證，以清真友善方向認證，即是不是全清真，縱然餐廳有售賣非清真食品，只要可分割部分位置製造清真食品亦可，同時工總亦可為食品廠做認證等，讓旅客來港有更多選擇，食品廠又可以將產品出海，是一個新商機。

他指，目前正與政府數字辦合作，希望在地圖上可標記出已獲認證的清真餐廳，感覺如現在大家看到餐牌上的「V字」代表素食一樣，給予食客有信心去選擇香港的清真食品。

黃永威：除《財政預算案》外 災後工作都要提意見

另外，立法會換屆選舉圓滿結束，代表工業總會、工業界（第一）議員，兼立法會主席梁君彥順利交棒予黃永威。梁君彥寄語黃要虛心學習，強調做議員是責任，亦有人覺得議員尊貴，但一定要虛心服務選民，包括工業總會的會員，但最重要是以整體香港市民為依歸，所以做的每件事既要服務工總，亦要讓整體市民都得益才是好。

他指黃上任後首要工作是為新一份《財政預算案》提交意見，要先聽取工總主席及理事會成員意見撰寫意見書，再將好的意見帶到經民聯，強調只要香港經濟好、市民就會好。

黃永威先感謝選民支持，強調會繼續向各人及梁君彥學習，而除了《財政預算案》要做好，大埔火災善後工作、改革等都要提意見，同時北部都會區發展都要追時間，加速產業布局。

記者、攝影：郭詠欣