大埔宏福苑五級火｜援助基金總額增至34億 向每單位業主發放10萬元補助

大埔宏福苑火災發生五級火，造成嚴重傷亡，政府成立「大埔宏福苑援助基金」協助災民。政務司副司長卓永興和民政及青年事務局局長麥美娟今午（10日）就「大埔宏福苑援助基金」會見傳媒。卓永興表示，援助基金總額已增至34億元；今日督導委員會正式會議上，亦通過一項特別補貼，政府向宏福苑每戶「單位業主」發放10萬元補助。

基金帳目將依法提交審計署

卓永興表示，援助基金至今已收到的外界捐款約31億元，連同政府投入的3億元啓動資金，基金總額已增至34億元。他強調，該基金設有督導委員會，負責監督資金分配，強調基金帳目將依法提交審計署審計，並向立法會提交報告，以確保透明度。

援助基金收逾26.3萬宗捐款

他指出，援助基金至今收到逾26.3萬宗捐款，其中1萬元以下的捐款約佔25.7萬宗，而500萬元以上的捐款則約有170宗，涉及金額達17億元。政府將於下周處理捐款收據事宜，具體安排稍後公布。他對社會各界的慷慨捐贈表示衷心感謝，並承諾確保所有款項用得其所，全力支援居民度過難關。

援助基金捐款可獲稅務寬減

卓永興續指，援助基金的捐款可獲稅務寬減，為方便市民及感謝各界善長，稅務局將特事特辦，若捐款金額為5萬元或以下，並以轉賬方式存入基金戶口，捐款者只需保留相關捐款紀錄以作核實，便可獲得稅務寬減。

若單位有多名業主將按比例分配

卓永興指，在今日的督導委員會正式會議上，通過一項特別補貼，政府向宏福苑每戶「單位業主」發放10萬元補助。他指火災導致部分業主失去租金收入，且有不少業主曾投入資金用於單位裝修與維修，面臨現金流壓力，因此，補助計劃將以大埔宏福苑單位為主，若單位有多名業主，將按比例分配。

記者：黃子龍