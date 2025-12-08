立法會選舉︱自由黨主席邵家輝對成績感欣慰 冀火災後堵制度漏洞  勿重蹈覆轍

新一屆立法會選舉結果出爐，自由黨今（8日）於記者會總結今屆成績。該黨主席、批發及零售界當選人邵家輝表示，過去自由黨重視商界，亦關注很多中小企議題，雖然今次地區直選未有候選人當選，但仍對成績感欣慰。

邵家輝：冀災後盡快填補漏洞 不再重蹈覆轍

邵家輝亦感謝投票的選民，作為第三次當選立法會議員，他形容今次感受「和之前不同」，無太多喜悅，因為大埔發生了火災，故希望可盡快在新一屆議會中，協助災民，以及協助政府如何將善後、重建及撥款方面做好，亦要盡快填補漏洞，冀不再重蹈覆轍。

兩新丁落選 張宇人勉勿氣餒：繼續在崗位努力

兩名新丁、參選港島東的阮建中及港島西的楊哲安落選，黨魁張宇人鼓勵兩位參選人不要氣餒，希望落選的黨友「輸了還可以繼續在崗位上工作，繼續去做事」，指現時獲得的票數是當區居民及市民的認同和支持，但「無論做多少，永遠也是不足夠，沒有最好，只有更好」，相信他們下屆要爭取到議席是絕不困難。

問及有新丁議員上任後黨內的交接工作，張宇人表示，一直有份協助新人進入議會，一直都是自由黨的強項，稱在立法會25年間，「自由黨經常交替」，歷屆新議員「在第一屆議事和議會工作絕對無困難」。至於法律界，他坦言是「陌生少少」，但過往有黨友為律師「在議會幫輕很多」，相信陳曉峰律師背景可協助處理議會條例。

法律界當選人陳曉峰：利用背景推動法制優化

成功連任的選委界李鎮強稱，一直與立法會同仁致力透過創科、AI與大灣區接軌、協同分工，以及如何對接好國家十五五規劃。他認為災後，更應討論如何優化政策、法例，甚至工程流程需否有專業人士監工。

首次晉身立法會、法律界當選人陳曉峰感謝法律界同仁給予機會，亦感謝黨給自己機會參選。他指火災過後，期望可化悲憤為力量，協助災民重拾新生活，重建家園；進入議會後會推動有關法制優化工作。他續稱，將利用其背景，結合法律和科技兩方面知識，推動相關法例升級，考助各行各業升級轉型。

同樣首次晉身立法會、飲食界梁進會在火災後反思如何發揮自身力量，亦感謝中央政府、特區政府全力協助、跟進。他指很多善心人士捐款、捐物資，以及18區關愛隊出力，「感受到大家的熱心和善心」。

記者：何姵妤

攝影 : 何君健

