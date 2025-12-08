立法會選舉︱投票率超上屆 劉兆佳︰如非火災事件投票率應更高 譚耀宗︰民建聯受抹黑難料選情

立法會換屆選舉投票今晚11時30分結束，截至晚上10時30分，地方選區投票率31.43%，已經超越上屆總投票率30.2%。全國港澳研究會顧問劉兆佳對《星島頭條》表示，「如果不是大埔火災、社會氣氛低沉，選舉活動趨於低調，地區直選的投票率應該更高一些」；全國港澳研究會副會長譚耀宗形容，由於大埔火災影響，各候選人停止選舉工程，今屆投票率「OK、幾好」；民建聯則指，投票率超逾上屆，肯定政府推動選舉工作成效，也反映市民更踴躍透過手中選票，選出90位立法會優質議員為香港這個家園共同努力。

民建聯遭抹黑 陳克勤：感謝義工拉票

截至晚上10時30分，大埔火災所屬的新界東北選區，投票率是10個地方選區中最低，僅得29.72%。問及宏福苑五級火是否重要因素？劉兆佳坦言難以判斷，又指行政立法必然在處理大埔火災的後續工作上會加強合作，以回應社會的強烈訴求。譚耀宗則表示合理，稱「其實都係少1至2%」。

至於如何預測民建聯選情，本身是該黨會務顧問的譚耀宗坦言，民建聯受嚴重抹黑，故難以預測最終可獲多少議席。民建聯主席陳克勤則指，選情相當嚴峻，尤其有部分別有用心的人士，借大埔火災對民建聯進行一系列抹黑，感謝助選義工不分晝夜拉盡每一票，承諾民建聯議員會堅定支持政府堵塞現時制度漏洞，推動大廈維修監管制度的改革外，亦會為香港的經濟尋找新增長點、保障本地工人優先就業。

記者︰黃子龍

攝影：吳艷玲、汪旭峰