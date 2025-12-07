立法會選舉︱保安局緊急監察中心全天候運作 紀律部隊維持秩序 確保全港票站安全有序

今天（7日）是立法會選舉投票日，保安局的緊急事故監察中心（EMSC）全天候運作，除了持續跟進災後跨部門協調外，亦密切留意全港票站情況，確保人流、秩序及交通等一切運作正常。保安局局長鄧炳強、常任秘書長李百全，以及副局長卓孝業亦輪流到場指揮及聽取匯報，同心合力守護香港的重要時刻。

鄧炳強先後探訪紀律部隊同事

除了保安局的EMSC外，警隊、民安隊、醫療輔助隊及特務警察亦在多個票站當值，管理人流、維持秩序，確保投票過程順利。今年更於8個警署設立公務員票站，便利當值同事投票。 鄧炳強今早先後到訪警察總部的公務員票站及香港公園的公眾票站，探訪在前線當值的紀律部隊同事；下午亦前往大埔票站，探訪擔任義工協助市民的入境處及海關同事。他表示，衷心感謝各位同事，從不缺席社會的重要時刻，只要市民有需要，必定全力以赴。這份堅守與承擔，是他們的使命，也是守護香港穩步向前的力量。