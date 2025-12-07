Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法會選舉︱新設公務員專屬票站 當值紀律部隊着制服投票 讚安排貼心

政情
更新時間：17:56 2025-12-07 HKT
發佈時間：17:56 2025-12-07 HKT

今日（7日）是立法會選舉投票日，本屆首次設有10個公務員專屬投票站。太子警察遊樂會專屬票站，有一批批穿着制服或部門背心的紀律部隊人員前來投票，有需要值勤的警員指，專屬票站安排貼心，亦有休班警員表示，票站便利假日外出時投票。

警員謝小姐表示，雖今日無需當值，但在專屬票站投票仍較方便，「如果在住處附近投票，例如我今日要出門，可能要一大早或者很夜才回去，現在我出來這區，選擇在這個票站投，就方便我隨時過來」。被問到投票準則，她說希望候選人展現對社會的責任心，幫到香港市民。

當值公務員讚專屬票站投票安排方便貼心

需要當值的警員李先生選擇在上班前到專屬票站投票，「方便我們上班，可以來投票支持選舉，絕對是好」；在旺角警署上班的警員黃小姐則指，太子警察體育遊樂會就在附近，投票非常方便。

蕭先生表示，今日需要上班，形容專屬票站安排貼心，在工作地點附近就能完成投票，「無需跨區回家」。

在灣仔警察總部的公務員專屬投票站，亦不時有穿着制服的入境處人員、消防員等入內投票。

記者：蕭博禧

攝影：汪旭峰、蕭博禧

