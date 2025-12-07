立法會選舉｜恒地主席李家誠現身會展投票 形容選舉氣氛良佳 籲市民盡快投票

2025年立法會換屆選舉今日（7日）舉行，多名選委早上陸續到灣仔會展投票，恒基地產主席李家誠在下午約2時許到場投票。他在投票後見記者時，呼籲市民「快啲出嚟投票，盡下公民責任」。被問到選舉氣氛如何，他稱氣氛很好，選委會界別投票率接近九成，希望未投票的選民可盡快投票。

記者：林彥汛

攝影：盧江球

