立法會選舉｜恒地主席李家誠現身會展投票 形容選舉氣氛良佳 籲市民盡快投票
更新時間：14:43 2025-12-07 HKT
發佈時間：14:43 2025-12-07 HKT
2025年立法會換屆選舉今日（7日）舉行，多名選委早上陸續到灣仔會展投票，恒基地產主席李家誠在下午約2時許到場投票。他在投票後見記者時，呼籲市民「快啲出嚟投票，盡下公民責任」。被問到選舉氣氛如何，他稱氣氛很好，選委會界別投票率接近九成，希望未投票的選民可盡快投票。
記者：林彥汛
攝影：盧江球
