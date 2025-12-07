立法會選舉2025︱《星島》實測鄰近邊境投票站運作暢順 選民讚省時便利 「投完返深圳食飯」

立法會選舉今日（7日）投票。為方便往返香港與內地及海外的選民投票，選舉事務處設立鄰近邊境投票站，包括港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓地下入境大堂、香港國際機場二號客運大樓旅遊車候車大堂，以及位於上水的香港道教聯合會鄧顯紀念中學、東華三院甲寅年總理中學。選民若選擇在這些邊境投票站投票，必須事先透過網上系統預約登記。

整個投票流程安排有序

《星島頭條》記者到香港道教聯合會鄧顯紀念中學進行投票，投票流程安排有序，指示清晰，工作人員有效率地核對選民資料並指引投票步驟。記者親身體驗整個投票程序，從進入票站、核實身份、領取選票至完成投票，全程不足10分鐘，運作非常暢順，進開票站前獲得一封心意謝卡。

選民形容過程「快捷、方便」

本身是九龍中選民的陳先生表示，邊境投票站的設立大大便利了經常往返內地與香港的選民。他提及自己經常需要北上深圳工作，難以趕回所屬選區投票，邊境投票站的安排可讓他能提前規劃時間，輕鬆履行公民責任，又形容過程「快捷、方便」，對安排感到滿意。

有內地港人團體組織投票，不願意上鏡的李女士向記者表示，本身是港島西的選民，現居住深圳南山區，大讚邊境投票站無需耗費更長時間往返原區投票，直言「投完票，即刻返深圳食飯。」

接駁小巴往返上水港鐵站與投票站

另外，為方便選民前往上水區的鄰近邊境投票站，選舉事務處安排接駁小巴，接載有需要的選民往返上水港鐵站與投票站。接駁小巴服務於早上7時30分由港鐵上水站開出首班車，晚上11時45分由投票站所在學校開出末班車，期間班次約為每5分鐘一班。不過，記者所乘坐的接駁巴士乘客不多，只有5人，有乘客向記者笑言「上水站行過去200米都唔知有冇，行過去仲快。」

記者、攝影︰黃子龍

立法會選舉．投票率｜截至中午12時半 地區直選投票率為12.99% 比上屆同時段略高

立法會選舉｜機場設臨近邊境票站 市民大讚方便 陸啟康冀災民積極走出來 為香港復常「行一步」

