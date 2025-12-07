立法會選舉︱名人投票一覽 蔡加讚籲選民珍惜寶貴一票 甄子丹、汪明荃、唐英年等投票

立法會換屆選舉今日（7日）舉行，多名選委陸續到灣仔會展投票，包括星島新聞集團主席蔡加讚，他呼籲選民珍惜手上寶貴一票，選出賢能之士，推動香港經濟民生向前發展，並加快支援大埔災民和重建工作。

多位名人、政商界代表亦到所屬票站投票，包括藝人甄子丹、汪明荃、新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯、劉鑾雄與太太劉陳凱韻等。

甄子丹盼更多資源支持電影界發展

甄子丹早上到會展投票，並與一眾候選人交流。被問及對下一屆立法會期望，甄子丹說，期望可有更多資金、資源支持電影界發展，同時分配人手及細節安排上可以做得更仔細，以進一步保留香港電影特色。

對於大埔宏福苑大火，甄子丹表示十分沉痛，自己和家人都關心事件，又寄語社會要團結一心協助災民，希望受影響家庭可日早過上平安的日子。

郭炳聯籲踴躍投票選賢任能

新地主席郭炳聯早上前往票站投票，指新地已推出多項措施，積極鼓勵員工與市民履行公民責任，踴躍投票，選賢任能。

郭基煇：香港需有擔當、有能力議員

新地執董郭基煇到會展票站進行投票，形容過程「非常順利」。他表示，香港現在比任何時候都更加需要一班有擔當、有能力，並且願意檢討制度、聆聽民意的議員。

信和黃永光籲選民投下重要一票

信和集團主席黃永光到會展投票，他呼籲所有已登記的選民為香港的未來投下重要一票。他指，立法會在推動香港充分發揮發展潛力方面擔當關鍵角色，盼共同選出心繫社會、具備可持續發展及國際視野的優秀候選人，以強化香港的國際合作夥伴關係。

劉鑾雄夫婦齊投票

劉鑾雄及太太劉陳凱韻早上前往位於大坑徑的票站投票，履行公民責任。劉陳凱韻於投票表示，雖然心情依然沉重，但認為仍然要盡公民責任投票，希望大家都可以把握時間選出心中理想的人選。

唐英年：選好新立法會對香港「一國兩制」實踐行穩致遠至關重要

全國政協常委唐英年前往會展投票，並呼籲市民盡公民責任，積極行使公民權利，團結一致，參與今日投票，選出新一屆立法會議員。他表示，香港已經進入「一國兩制」實踐的新階段，今日舉行的立法會選舉將會是「新階段」的重要標誌，認為選好新一屆立法會，對香港「一國兩制」實踐行穩致遠至關重要。

他續指，立法會是特區管治架構的重要組成部分，對香港實現良政善治、貫徹落實「愛國者治港」原則、保障民生福祉、維護安全穩定和高質量發展非常重要。

蔡加怡呼籲選民踴躍投票

東華三院副主席、四川省政協委員蔡加怡亦呼籲選民踴躍投票。

李澤鉅稱選舉氣氛不錯

長和主席李澤鉅在下午3時許到會展投票。被問及選舉氣氛，他稱「幾好啊」。李澤鉅亦說：「祝願選舉成功！」