立法會選舉｜機場設鄰近邊境票站 市民大讚方便 陸啟康冀災民積極走出來 為香港復常「行一步」

立法會換屆選舉今日（7日）投票，選舉事務處設立鄰近邊境投票站，以便利在投票日需往返香港與內地及海外的選民投票。《星島》記者到機場2號客運大樓投票站外，市民普遍對新投票站觀感良好，認為對於在機場工作或在東涌區住的居民更為方便。

截至上午10時半 選委會共收到47宗投訴

選舉管理委員會主席陸啟康、委員石丹理和資深大律師文本立，亦於今早巡視設於香港國際機場二號客運大樓旅遊車候車大堂的鄰近邊境投票站。其後早上11時接受傳媒訪問，陸啟康講述目前各區及各界別的投票狀況，截至上午10時半，選委會共收到47宗投訴，包括7宗投訴安排，6宗選舉廣告，6宗私人樓宇競選活動，提醒市民要奉公守法，例如不要在私人地方進行拉票。

陸啟康提到，選委會在選舉開始時亦進行默哀，藉以悼念遇難者。他指，在此困難時刻，選民更應投票，以嚴肅態度履行公民責任，選出新一屆立法會以行使重要職能，才符合香港利益。

他表示，香港目前彌漫一片憂愁，舉辦選舉並非易事，認為此時「搞選舉」比不舉辦更難。但香港現時需要以積極態度走向復常，而舉行選舉是香港復常的重要一步，需要選出新一屆立法會議員，以訂立相關法例，避免慘劇再次發生。他向受火災困擾的選民表示，選舉是香港復常的第一步，希望他們積極走出來，為香港復常「行一步」。

機場投票站便利選民獲好評

高級警司高振邦，由香港警務處借調至機場保安有限公司擔任助理行政總裁（第一行動處），工作關係改來機場投票。他表示，投票站內部運作順暢，「大概1分鐘即可完成投票」，對於即將上飛機工作的人十分方便。他又稱，登記投票站的過程十分靈活，只需要在登記期內（12月2日下午6時前）網上登記即可。

而同樣在機場附近工作的袁先生表示，過去他在荃灣區投票，對於工作頗為不便，如今設置鄰近邊境投票站，讓他投票更為方便。住在東涌區的張先生本來被安排到長沙灣投票，但知道有這個邊境投票站，就立即登記轉投票站，同樣認為這個投票站非常方便。

在內地工作的港人劉先生為了投票，特意前一日到達香港作好準備。他表示，過去內地港民投票往往會安排在上水，「這對於特地從飛機飛到香港的內地港民很不方便，因為他們沒辦法即時飛回去」。而他都對於投票站非常滿意，認為人手和宣傳均十分足夠，且流程清晰，不會混淆。

記者：曾智華

攝影：陳浩元

