立法會選舉｜梁振英籲踴躍投票 選賢能解決宏福苑善後及社會發展議題
今日（7日）為立法會選舉投票日，全國政協副主席梁振英於上午約9時於會展票站投票。他表示，在宏福苑大火後有很多善後工作要做，故立法會的角色非常重要，需依照《基本法》所賦予的職權，與政府合力處理大埔宏福苑火災後的相關善後工作。為此，他呼籲市民積極參與，踴躍投票。
梁振英進一步指出，針對災後恢復工作，社會已展開廣泛討論，焦點主要集中在居民後續安置問題，以及受災單位作為家庭核心資產應如何處理。解決方向可能包括對原樓房進行修繕或設備更新，也可能涉及原址重建，或為居民提供其他居住選擇等。他強調，無論是短期安置、中期規劃還是長期重建，都需要立法會與特區政府合作，共同推進解決問題。因此他表示，立法會肩負重要職責，期望市民積極行使投票權，選出合適的議員，不僅助力解決宏福苑的災後問題，更推動社會各類長遠發展議題得到有效處理。
