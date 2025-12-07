立法會選舉｜高官齊投票 陳國基：「一戶一社工」不會逼市民投票 陳茂波：推動變革須立會配合

2025年立法會換屆選舉今日（12月7日）如期舉行，行政長官李家超今早已和太太進行投票，各高官亦各自前往票站投票，包括政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、文化體育及旅遊局局長羅淑佩等。

陳國基：投票過程順利 指示清晰

政務司司長陳國基今早於新界沙田火炭坳背灣街3號地下保良局蕭漢森小學投票，他在投票後見記者時表示，整個過程只需一兩分鐘，非常順利，並留意到指示非常清晰明確，進入投票時，職員的講解也十分清晰、清楚，對這次的安排滿意。他希望市民儘早投票，明白大家因為大埔火災，仍有些傷痛和傷感，但正如行政長官所說，未來的立法會對於香港的施政，特別是在幫助災民方面，包括政府如何救災、如何改革，都需要立法會的配合和監督。正因如此，立法會的選舉結果對香港的未來，包括政府對災民的幫助，都非常重要。

陳國基指出，今天投票時間直到晚上11點半，但根據過往經驗，通常晚上的人會比較多，若不想排隊或想節省時間，可早點出來投票。他再次呼籲市民，為香港的未來投下神聖的一票。他亦指，政府工作目標是希望所有合資格市民都出來投票，並無預設一個投票率。

陳國基：「一戶一社工」不是為投票而設

陳國基表示，受宏福苑火災影響，不只是大埔區，全港市民的心情都很沉重，但第一，投票所需時間很短，只需一兩分鐘就可以完成。第二，投票的意義是重要的，因為除了香港要繼續前行之外，幫助災民的很多事情都需要立法會配合和監督，包括撥款，以及給予政府意見等。他希望能夠按時選出新一屆立法會，就不會令立法會在明年1月1日出現「真空」，阻礙香港政府施政。

至於棚網，陳國基表示，發展局已經將大部分棚網下架，當局會盡快制定安全守則，確保棚網重新上架時是安全的。關於獨立委員會方面，他指行政長官已經說過，委員會將由一位法官主持，也有一些專業人士和業界人士，全部都是非政府人員的獨立人士，確保整個調查能夠專業且有效進行。他希望盡快找出事件發生原因、漏洞、需修改及改革的地方，以加強監管，這些都是委員會的工作，並希望盡快完成後，能夠盡快落實，目的是確保這類悲劇不再發生，同時保障未來市民的安全。

陳國基表示，「一戶一社工」的設立，目的是幫助受災市民，並不是為投票而設，社工不會要求市民去投票，這不是他們的工作範圍。若有受災市民想投票，但現在不方便，社工可提供幫助，這是應受災市民的要求進行幫助，而不是「逼」他們投票。

陳茂波：改革必須得到立法會支持及配合

財政司司長陳茂波和太太去到香港香港仔黃竹坑道168號地下黃竹坑體育館投票，並在投票後見記者。他希望今日大家都能抽時間，到自己所屬的票站投票，並提到最近經歷一場無情的火災，盡顯社會各界團結一致的力量，同時也激發了對相關制度進行徹底改革的強烈要求。他續指，政府需要市民的支持，團結起來支持災後重建，並推動系統性的制度改革，這些改革必須得到立法會的支持及配合，行政機關與立法機構之間建設性互動，結合各方力量，就能夠加速改革的全面進行。政府需要有承擔、有能力、有視野的代表進入立法會，一同推動香港經濟和社會的持續發展，為市民謀福祉，他呼籲大家踴躍投票。

林定國：今屆選舉非常重要 籲市民珍惜手中一票作選擇

律政司司長林定國亦與太太前往香港山頂僑福道11號德瑞國際學校山頂校舍高座投票。他在社交平台表示，衷心呼籲各位市民，珍惜自己手中一票，作出自己的選擇。林定國形容今屆立法會換屆選舉非常重要，香港未來有很多事情要處理，包括火災之後的一系列善後及改革工作。

他指出，正如行政長官較早前強調，新一屆的立法會成立之後，特區政府必定會馬上和新一屆立法會一起各司其職，努力為大家建構一個更加平安的家園，更加美好的香港。他亦感謝票站的工作人員，指整個投票過程非常暢順和快捷。

曾國衞：截至今早9時半地方選區整體投票率較上屆同期高

政制及內地事務局局長曾國衞及太太何珮珊，約早上9時半到太古一個票站投票。曾國衞表示，今早投票安排暢順，平均只需幾分鐘就完成投票，截至今早9時半，地方選區整體投票率4.18%，較上屆同一時間的3.18%高。他指，今次立法會選舉對一國兩制行穩致遠、良政善治、由治及興都非常重要，呼籲市民踴躍投票，「對大埔火災的善後工作，推動改革，完整制度都非常重要，需要立法會議員與我們一起共同努力」。

有報道指今屆立法會選舉，近3成票站的禁止拉票區範圍縮小。被問到會否影響選民投票前的冷靜期，曾國衞說，設立禁止拉票區主要目的是不妨礙選民進出票站，確保票站運作正常，同時要兼顧候選人拉票活動需要，「每次我們在安排上，都會按實際情況，以至整個票站的地形、環境，設定禁止拉票區的範圍，今次來說都覺得合適」。

羅淑佩：選出有能力、有抱負立法會 共建美好未來

文化體育及旅遊局局長羅淑佩在社交平台分享投票後獲得的心意卡，指今天投下的是積極正向的一票，是選出有能力、有抱負的立法會，共建美好未來的一票，呼籲全港選民踴躍投票。

楊何蓓茵：議員將與政府合力協助宏福苑居民

公務員事務局局長楊何蓓茵於早上與局內領導層到票站投票。她在社交平台發文表示，選民手中的一票好重要，所選出的新一屆立法會共90名議員，將與政府一起共同推動改革，推動本港的經濟社會發展，合力協助大埔宏福苑居民重新建立家園。為此，她呼籲合資格選民，包括公務員同事，作出知情和理性的選擇，投票選出最能夠代表自己的候選人進入立法會，建言獻策。

楊何蓓茵指，政府各部門已按運作需要，靈活調配人手，並提供一切可行措施，確保市面有序暢順運作，市民順利投票，同時亦安排上班的公務員行使他們的投票權。

鄧炳強：完成選舉是推動改革與建設未來關鍵一步

保安局局長鄧炳強在社交平台表示，與家人及鄰居一同前往票站投票，過程順利。他指出，完成選舉不僅是維護社會穩定的重要舉措，更是推動改革與建設未來的關鍵一步。為了加快落實各項重要政策，尤其是支援災民、重建家園，以及制度檢討、法例改革、撥款審議等工作，鄧炳強希望市民今日踴躍投票，選出以民為本、服務香港的新一屆立法會議員，與政府一同推動改革，共建更美好的香港。

甯漢豪：關鍵時刻發揮團結力量 選出心儀立法會議員

發展局局長甯漢豪、副局長林智文及政治助理黃詠儀一早已履行公民責任，在所屬選區投下神聖一票。甯漢豪呼籲所有選民踴躍投票，在這關鍵時刻發揮團結力量，選出代表自己的立法會議員，齊心推動香港更好發展。

發展局表示，近日大埔的火災，社會廣大市民深感痛心，政府各單位全力善後。在這艱難時刻，正是展現全港市民團結力量的時候。正如行政長官所說，奪命大火讓他想起改革征程，想起改革夥伴，而改革夥伴必然是立法會議員。

發展局未來會在不同範疇繼續推進社會發展，包括有效推動樓宇維修或重建、更換老舊水管、為應對極端天氣做好防洪及斜坡管理；提速提效增加土地供應，特別是加快發展北部都會區，以支持香港的長遠經濟發展和民生需要。上述每一項工作都需要立法會的支持與配合，局方呼籲市民善用手中一票，選出有能力、有擔當的賢能之士，共同為香港的未來貢獻力量。

