立法會選舉 ‧ 新界北︱新社聯譚鎮國告急 冀選民集中票源

政情
更新時間：20:09 2025-12-06 HKT
發佈時間：20:09 2025-12-06 HKT

立法會選舉12月7日投票，在地方選區，新界北候選人、新界社團聯會理事長譚鎮國選情告急，呼籲選民集中票源支持，保住新社聯在新界北一席。

譚鎮國呼籲選民集中票源支持  保住新社聯新界北一席

新界北5人參選爭兩個議席，包括譚鎮國、民建聯姚銘、工聯會曾勁聰、港區人大代表沈豪傑及新民黨廖子聰。譚鎮國今次擔大旗代表新社聯出選，惟他表示外界或有人誤以為以新社聯地區工作，他選情相對樂觀，但現實是非常嚴峻。

他解釋，自己有「新社聯DNA」，默默耕耘，落手處理不同個案，但過去不高調宣揚，在選舉中，他和團隊的宣傳力量不似其他政黨有龐大機器，落區時向市民解釋，他們才知道一直受助的服務是來自新社聯。

宏福苑大火  譚鎮國透過跨界別經驗及網絡  迅速提供到位支援

新一屆立法會與政府攜手推動大埔火災後的制度改革及跟進善後工作，曾任東華三院主席的譚鎮國，透過跨界別經驗及網絡，匯聚商界資源，聯繫社福機構，迅速提供到位的支援，如火災當晚就立即調配物資到社區中心協助災民，又安排新社聯旗下空置的過渡屋及青年宿舍讓災民暫住。他期望未來在立法會繼續跟進，從政策上真正保障市民。

至於新界北其他問題，譚鎮國表示，有信心可以發揮其跨界別力量為市民解難，承諾​​當選會推動檢討輸入外勞機制，確保本地勞工優先就業等。

參選新界北的候選人還包括民建聯姚銘、工聯會曾勁聰、港區人大代表沈豪傑及新民黨廖子聰。

其他地方選區中，「激戰區」港島東大打「告急牌」，全部5人均表示自己選情嚴峻，包括民建聯植潔鈴和李清霞、工聯會吳秋北、新民黨郭浩景，以及自由黨阮建中。

港島西5名候選人中，爭取連任的民建聯陳學鋒、工聯會郭偉强、以及新民黨陳家珮均告急。同區候選人還有黃秋萍，以及自由黨楊哲安。

完整參選名單請參閱: 立法會選舉參選人名單｜地區直選區區有競爭 功能界別多新人 選委界50人報名

 

