選舉關我事︱議員履職新機制登場 強化公眾監察

立法會換屆選舉今日投票，選出愛國愛港、有能力、有擔當的人士擔任新一屆立法會議員，除了是加快香港「由治及興」過程的關鍵一步，新議會亦肩負與特區政府攜手改革的使命，首要任務是盡快處理大埔火災後的支援居民、檢討改革等工作，責任重大，不能怠慢。

第八屆立法會任期於2026年1月1日展開，正式實施新的《立法會議員守則》，當中訂明議員在履行職務時應恪守的指導性原則，包括維護憲制秩序、維護國家安全、維護行政主導體制、堅守法治、廉潔奉公和盡忠職守等，體現議員的責任擔當，以強化立法會履行憲制職責的能力。

完善選舉制度後的首屆立法會，告別昔日政治內耗，重回務實理性正軌，但正所謂「沒有最好，只有更好」，議員作為特區管治團隊重要一員，必須致力樹立高質素模範標準。今年7月，立法會通過相關法案和決議案，首次系統化規範議員履職要求，並同時優化議會運作安排，加強自我監督和提升運作效能。

新《守則》臚列多項具體要求，讓議員履職時有規可循，包括須出席會議及參與表決；議員須在每年度完結後兩個月內，提交工作報告予市民查閱，涵蓋議員的主要工作成果、參與會議情況、對外「說好香港故事」等，讓市民可隨時在網站查閱議員的「成績表」。

《守則》亦進一步完善議員的利益申報制度，並引入分級處分機制，以提升整體自律水平，加強問責文化。此外，個人利益監察委員會將擴大職權，並正名為「立法會監察委員會」，負責監督議員履職表現。

社會對新一屆立法會寄望甚殷，議員身為民意代表，必須接受市民監察，向公眾問責，相信新《守則》可進一步提升立法會議員的專業形象及工作效率。今日是選舉日，每一名選民務必盡公民責任投票，選出新一屆立法會議員，團結為香港共創更美好的未來。