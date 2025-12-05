立法會選舉︱麥美娟晒青衣老街坊手寫信 勾起議員回憶 籲市民投票延續城市溫情

大埔宏福苑五級火，災後各政府部門盡力幫助受影響居民，多名問責官員連續到不同地方了解災民需要。其中，民政及青年事務務局長麥美娟腿部受傷，需要拄拐杖出入。麥美娟今日（5日）在社交平台晒出一張由青衣老街坊寫給她的手寫信，勾起她當年仍是立法會議員時的回憶。信中，該青衣老街坊感謝她為大埔火災的付出，也提到當年麥美娟任議員時的「政績」，最後更關心她的腳傷，希望她「快d（啲）好番」。

麥美娟在社交平台晒出一封青衣老街坊的手寫信。麥美娟fb

民青局長麥美娟腿傷，需要拄拐杖出入。

麥美娟表示，一場無情大火令全香港籠罩在悲痛之中，但同時也看見社會同心協力的溫暖光芒。政府與社會各界全力支援受影響的居民，民青團隊也第一時間動員，統籌庇護安排、設立援助基金與物資平台，並組織義工支援前線。她形容，同事都懷着「急民所急，為民服務」的信念，在過程中不分彼此，全力支援居民。她非常感謝社會各界以及每一位同事的努力和付出。

她稱，當前我們更需以行動帶來改變。行政長官指出，這場災難必須推動制度上的認真改革，而立法會正是政府最重要的改革夥伴。行政長官也表示政府會在新一屆立法會首個會議提出議案，支援宏福苑居民恢復正常生活。唯有讓新一屆議員盡快履職，才能更有效推進災後重建、政策及法例檢討等重要工作，從根本守護市民安全。

立法會選舉將於12月7日如期投票，誠摯呼籲各位珍視手中寶貴一票，積極參與投票，並鼓勵身邊親友一同選出賢能之士，以行動延續這個城市的温情，讓立法會與政府同心協力，推動改革、共建安全、共融的香港。