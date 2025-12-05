Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法會選舉｜香港大律師公會內部通告：溫馨提示12.7為立法會選舉投票日

政情
更新時間：20:46 2025-12-05 HKT
發佈時間：20:46 2025-12-05 HKT

立法會換屆選舉星期日舉行，香港大律師公會主席毛樂禮向會員發出內部通告，指法律界功能組別兩位候選人李頴彰及陳曉峰，在11 月24日曾到公會出席了會見會員時段，兩位候選人分別介紹了參選政綱，及就大律師專業關心的問題表達了看法，有助當會員行使他們的投票權時，作出明智的決定。

內部通告又溫馨提示會員，立法會選舉在12月7日早上7時半至晚上11時半舉行。

據了解，上述的會見會員時段，是法律界功能界別在選舉期間的第一場論壇式的會面，以全英語在公會內進行。參與的大律師會員向兩位候選人提出不少業界關心的問題，包括法治、大律師行業和律師行業分工還是合併(fusion)的議題、律師是否可獲認許資深大律師(Senior Counsel)，即所謂「升仙」、法律改革等，以便在行使投票權前，了解候選人的看法。

公會早前就選舉發出過的內部通告亦提醒，如果會員在投票當日之前，已經不符合成為法律界功能界別登記選民資格的話，是沒有資格投票的。

