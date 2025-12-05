Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法會選舉︱港燈鼓勵全體員工積極參與 將盡力便利員工前往投票

政情
更新時間：18:39 2025-12-05 HKT
發佈時間：18:39 2025-12-05 HKT

2025年立法會換屆選舉將於周日（12月7日）舉行。港燈公司今日（5日）向全體員工發信，鼓勵他們積極參與公共事務，履行公民責任，踴躍投票，為香港的未來發展貢獻力量。

港燈指，選舉是市民參與公共事務及表達意見的重要途徑，每一票均代表對社會未來的關注與承擔。港燈續表示，一向秉持積極支持同事參與公共事務的理念，投票正是體現此理念的具體行動，認為投票不僅是履行公民責任，更是對社會及未來的重要承諾。

港燈誠摯呼籲各位員工，積極行使公民權利，踴躍參與投票，為香港的未來貢獻力量。

員工投票日當天需值班 可與直屬上司協調

港燈表示，如員工在投票日當天需要值班，可與直屬上司協調，以便預留時間前往投票站投票。將在確保業務正常及安全運作的前提下，盡力安排，便利員工前往投票。

