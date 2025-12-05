Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法會選舉｜中銀香港 : 市民應把傷痛化為推動社會進步的力量 積極參與12.7投票

政情
更新時間：18:21 2025-12-05 HKT
發佈時間：18:21 2025-12-05 HKT

中銀香港副董事長兼總裁孫煜表示，2025年香港立法會選舉，對每一位市民都意義重大。最近大埔宏福苑嚴重火災事故奪去多條寶貴生命，全城同悲。香港市民在哀痛之餘，更應該互相扶持，把傷痛化為推動社會進步的力量，積極參與12月7日的投票，用選票履行公民責任、回應社會期望。

他指目前已是選舉最後衝刺階段，他留意到不少候選人都在從不同角度進一步闡述和展示自己的政綱，特別從消防和物業安全、災後重建與居民支援、相關制度的完善等提出不同的舉措和想法，該些都是事關每一位選民的重大事項，值得大家認真比較和思考，選出合適人選，為香港謀發展、為市民謀福祉。

孫煜表示，選民手上的一票，不只是程序上的動作，更是對香港未來的託付。這一票，是希望立法會能更好發揮力量幫助和支持做好災後重建和安全檢視，也是推動議員進一步發揮作用，助力解決民生憂難，推動社會不斷進步，確保香港長期繁榮穩定。他希望全港市民珍惜手中一票，踴躍投票。

中銀香港將積極發揮金融力量，與社會各界同心同行，全力支持做好大埔火災應對處置後續工作，為鞏固提升香港國際金融中心地位、推動香港由治及興作出貢獻。

