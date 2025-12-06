選舉關我事｜立法會與我無干？了解議會如何影響荷包與生活

立法會選舉12月7日投票，這是香港邁向「由治及興」進程中的大事，是香港加快發展經濟、改善民生的大事，是關乎你我、關乎每一位香港市民的大事。立法會有多項重要職權，包括制定及修改法律、通過財政預算、批准稅收和公共開支等，本屆立法會通過多項聚焦改善民生的法案，與市民生活息息相關。

完善選舉制度後的首屆立法會，成功扭轉內耗不斷困局，重回理性務實正軌，審議通過法案多達130項，較上屆同期超過六成；審批了260多個與發展和民生有關的項目，涉及土地、房屋、交通、醫療、教育、經濟等，項目總金額近7000億元。

本屆立法會通過多項改善民生的關鍵性法案，例如成功落實「三隧分流」，解決困擾多年「老大難」過海隧道塞車問題，對駕駛者及乘客均有裨益。例如在非繁忙時間，三隧劃一最便宜只收20元，既可通過隧道費調節交通流量，亦直接令駕駛者受惠，這些都是政府跟議員及不同持份者，反覆討論而得出的結果。

另一項與市民關係密切的交通相關法案，莫過於《網約車服務條例》，處理了10多年來網約車規管空白的問題，為市民提供更多安全合法的出行選擇，並推動點對點行業現代化和年輕化，實現市民、的士、網約車共贏。過程中，議員及業界提出不少建設性意見，例如應放寬網約車車齡至12年，讓市場有更多選擇，滿足市民出行體驗，獲政府採納。

本屆政府視房屋問題為重中之重，包括制定規管「簡樸房」制度，逐步取締劣質劏房，讓所有人包括最基層市民，均能在安全、衞生和合理的居住環境下，有尊嚴地生活。

今屆立法會選舉共161人參選，來自不同行業、不同階層，有人主打民生議題、有人主張政府「應使則使，應慳則慳」，也有人關注公共財政問題。廣大市民務必把握手中一票，選出代表你的立法會議員。