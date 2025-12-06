立法會選舉．金融服務界｜連少冬關注中小券商困境 提四方向解決 李惟宏倡優化互聯互通

立法會金融服務界選舉，現任議員李惟宏爭取連任，面對香港中資基金業協會會長連少冬挑戰。連少冬表示，全球金融市場波瀾詭譎，區域競爭激烈，香港的國際金融中心地位需用更大智慧、更堅定決心去捍衛與提升，金融服務界議員必須是「懂市場、能實戰、會解決問題」的從業者，盼成功當選為業界帶來切實改變。

連少冬關注中小券商困境，指現有459家C組券商，其市場佔有率僅3.7%，較4年前大幅下滑。業界普遍遭遇生意收縮、利潤微薄甚至虧損，且缺乏資源投入科技升級與人才培養，難以向新業務轉型。她建議聚焦四大方向解決，包括建立業務支持機制，為中小券商參與中小型公司IPO、配資等業務提供適度保障；實施定向降費減負，建議減免C組券商牌照費等剛性支出；搭建政府公用科技平台，整合交易、合規等基礎資源；以及提供免費專業培訓資源，助力從業員提升技能。

她認為，金融服務界議員須熟悉內地監管機制與運行規則，推動對港優惠政策落地；把握全球資金動向，具備與海外市場對接溝通的能力；具備強大跨界溝通能力，複雜利益格局中凝聚共識、破解發展難題等。她說自己深耕跨境金融30年，兼具實際操作經驗與調研積累，以務實方案為行業發聲，自言是「打破慣性」的新人，「肯聽、肯講、肯爭取。」

李惟宏早前在選舉論壇指，金融業是香港核心支柱，做好金融能協助企業做大做強，帶動各行各業，提供就業機會，改善民生。他指過去任期做了不少工作，若成功連任，會從國家、香港和業界層面推動改革，包括推動監管機構更友善和合理監管，以及檢討上市條例，優化互聯互通機制。

至於如何推動業界數碼化轉型，他認為用好人工智能可降低成本，提升效率，例如使用人工智能進行傳統研究或數據分析，令環球投資者更快收集資料，作出判斷。