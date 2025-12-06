專訪．港島西︱3現任議員互撼 至少一人「落馬」 陳學鋒：跨階層是優勢 楊哲安主打中產

立法會選舉港島西選區，選民階層最廣，範圍包括香港政經中心的中西區；主打消閒、旅遊的南區；以及擁有自然景觀的離島區，如何平衡不同階層需求成重點。該區議員民建聯陳學鋒爭取連任，挑戰者包括新民黨選委界陳家珮，以及工聯會勞工界郭偉强，二人皆轉跑道競逐連任；自由黨中西區區議員楊哲安，以及報稱獨立的離島區議員黃秋萍亦有落場。

港島西選區選候人。左起：楊哲安、陳家珮、黃秋萍、陳學鋒、郭偉强。

自由黨楊哲安關注中產 核心理念搞好經濟

楊哲安表示，自己代表中產、夾心及中小微企，強調自由黨的核心理念是搞好經濟，保持簡單稅制。他坦言，很多時中產不是需要一個數目去支持，而是政府認證他們有貢獻，且不要令他們失預算，更不要給予太多有漏洞的福利。

新民黨陳家珮：長者出行需更多優化

陳家珮說明白區內有私樓及公屋居民，但無論甚麼階層，對社區設施有一定期望，特別是人口老化下，長者出行上需有更多優化，亦要推動多做兒童友善社區。同時交通亦非常重要，南港島線西段仍未通行，未達至環島效應。

民建聯陳學鋒：跨階層政黨是優勢

陳學鋒強調民建聯是跨階層政黨，不是集中偏幫某部分市民，定位是全港市民都要照顧，因此經濟、民生政策俱備，這是民建聯本身的優勢。被問到若基層要求「減糖」、中產要求減稅會如何應對，他指該黨懂得拿捏平衡，與不同階層市民溝通，讓他們更明白政府的情況。

工聯會郭偉强：基層或高管都會查詢勞工事宜

郭偉强認為，在社區民生上，各階層都是追求安居樂業及改善環境，訴求相似，而在權益問題上，無論是基層或高管都會來查詢勞工法相關事宜。他指不同階層市民各有訴求，只要主動提出，都會反映給政府考慮。

電子道路收費？候選人倡做好配套 有質疑成效

眾人關注區內交通問題，希望南港島線西段盡快「上馬」，而面對中環塞車問題上，應否推動政府曾倡議的電子道路收費？楊哲安支持道路收費概念，且中環是國際金融中心，一定要做好配套，包括在收費範圍外增加泊車位、上落客位等，否則很難支持。

陳家珮坦言電子道路收費有很多爭議，該處經常「車等人」，政府已用了很多科技去嘗試解決，例如電子「牛肉乾」、交通錄影執法等，雖不能一步到位，但具阻嚇力令駕駛人士更為自律，從而疏導交通。

陳學鋒稱，很多人質疑收費是否讓有錢人可專用一些道路，市民就不可以用，認為情況不應如此，表明反對電子道路收費。他建議調節上落貨時間、加強電子執法等。

郭偉强指，中環內街塞車應透過交通管理執法去疏通，且沒有位置可安裝「龍門架」作偵測，很難做到收費，而隨推行「三隧分流」多了司機使用西隧，西隧出口到中環亦有擠塞，不是收費可解決得到。

相關新聞：立法會選舉｜港島西論壇 楊哲安諷大黨議員「未跑就嗌苦」 陳學鋒嘲楊夜蒲經驗豐

港島西3號候選人黃秋萍。

3現任議員同時角逐 至少一人「落馬」

港島西區有3名現任議員角逐，換言之至少一人將「落馬」。陳學鋒被問到有何優勢時表示，自己熟悉地區，能真正聽到市民聲音，但強調沒有所謂「必贏」。陳家珮稱由區議員做起，至今服務地區15年，新民黨最大優勢是中肯，亦關注跨階層議題，為議會帶來多元聲音。

郭偉强自言有「五個唯一」，包括唯一擁有社工專業、唯一已連任三屆議員；唯一在議會在反拉布及止暴制亂的候選人。曾任政治助理的楊哲安稱，自己是唯一「三棲」候選人，即曾於政府工作、從商及擁有地區工作經驗的候選人，又指自己最有國際視野，成立了國際KOL聯盟「中國故事」，曾於聯合國發言，說好香港故事。

離島區議員黃秋萍團隊稱，因公務繁忙未能受訪。

記者：郭詠欣

攝影：蘇正謙、葉偉豪、何健勇、汪旭峰