香港法律周2025︱黃玉山：《基本法》為香港發展成為「三中心一高地」保駕護航

政情
更新時間：19:47 2025-12-04 HKT
發佈時間：19:47 2025-12-04 HKT

「香港法律周2025」《基本法》頒布35周年法律高峰論壇今日（4日）舉行。全國人民代表大會常務委員會香港特別行政區基本法委員會副主任黃玉山接受《星島》訪問時表示，《基本法》為香港提供多種優勢，包括保障市民合法權利、提供完善且獨立的海關制度、保障進出口自由等，為香港發展成為「三中心一高地」保駕護航。

黃玉山：《基本法》保障香港優勢及國際競爭力

黃玉山指出，香港具備多項獨特條件，包括市民合法權利、穩定的普通法制度、完善且獨立的海關制度、無需向中央交稅的財政政策，以及能以「中國香港」名義參與國際賽事和會議的特殊安排等。這些優勢均源自《基本法》的保障，使香港能在國際舞台上保持競爭力。他強調，《基本法》不僅保障學術自由，推動大學發展，也保障進出口自由與人員往來，促進貿易交流，再加上國家支持，為香港發展「三中心一高地」提供堅實基礎。

即使北京上海發展迅速 香港仍憑獨特制度保持競爭力

黃玉山表示，《憲法》和《基本法》共同構成香港憲制基礎，《基本法》為香港經濟發展提供高度自主權，有聯通國際屬性，具重要意義，讓香港能更廣泛地與世界各地開展合作，在各領域邁向更高水平。他指，《基本法》為香港提供優勢，即使北京、上海等城市發展迅速，香港仍憑藉獨特制度保持競爭力，例如在高等教育方面，學術自由保障香港院校良好發展。他指，老一輩中國領導人制定《基本法》時已高瞻遠矚，賦予香港多項有利條件，使其能在激烈競爭中脫穎而出，穩步發展「三中心一高地」。

黃玉山又提到，香港法律人才儲備充足，目前香港大學、香港中文大學、香港城市大學均設有法學院，每年培養大量大律師及律師，不少更赴海外深造，與國際接軌。他們除服務政府外，亦活躍於大型企業、貿易機構及金融公司，推動國際合作與商業往來，進一步提升香港法律界的國際化水平。

記者：蔡思宇

攝影：葉偉豪

