立法會選舉｜民建聯籲支持者投票 稱火災後遭抹黑選情嚴峻

大埔宏福苑日前發生五級大火，民建聯早前指過去一段時間網上輿論出現對他們的一系列抹黑，有組織打擊民建聯的選情。該黨今日（4日）再於社交平台上載短片，主席陳克勤形容目前選情嚴峻，急需選民支持，以繼續在議會為民發聲，呼籲選民在12月7日投票支持民建聯。

民建聯表示，火災「灼痛了我們的心」，並立即暫停選舉工程，竭盡所能支援宏福苑居民，由疏散協助、設立熱線，到送上物資與住宿安排，數天內接觸過千住戶，一直與受災居民同行。然而，民建聯指「別有用心的人」利用今次災情對該黨作出抹黑及中傷詆毀，對此予以嚴厲譴責。

陳克勤在短片中表示，民建聯一直走在支援宏福苑災民的最前線，火災發生的一刻，是民建聯的區議員拿著大聲公，不斷呼籲居民撤離和疏散。他亦嚴厲譴責別有用心之人企圖以災亂港，形容這是毫無事實根據、極不負責任的中傷和詆毀。民建聯亦會要求政府獨立全面調查事件，堵塞和監管現在的制度漏洞，定會一查到底及追究責任，還死傷者公道，同時幫助災民重建家園。

