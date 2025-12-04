立法會選舉｜漁農界論壇 陳博智倡科技賦能業界 楊上進促拓品牌效應至全港及灣區

政府主辦的「愛心凝聚」立法會選舉論壇今午（4日）繼續舉辦，第三場辯論是漁農界，候選人包括民建聯陳博智、南區區議員楊上進。在自我介紹環節，陳博智稱，只要國家需要、香港需要，業界一定會挺身而出，又稱日前於大埔宏福苑大火中殉職的消防員，正是長洲漁民子弟，為了其英勇的行為，自己更應化悲痛為改革動力。陳又指，已吸納不少業界意見，放在短中期計劃中，過去和團隊亦協助業界和政府進行互動，讓業界投入高質量發展之路。

楊上進：業界發展要走向升級轉型

楊上進表示，宏福苑大火期間展現香港的團結，為可貴畫面。他稱作為漁民子弟出身，與業界經歷不少風風雨雨，克服不少困難，認為業界要發展，要走向升級轉型，未來香港要跟國家發展一致，把握好國家政策，為業界發展的必然大道，同時要統合政府、科研機構等，在行業應用科技，並努力建立品牌，開拓更大的市場。

陳博智 : 火災期間業界為受影響市民運送晚餐

候選人被問及業界在今次大火或類似事件中，可如何協助居民渡過難關，陳博智形容業界為最真誠、樸實、行動型的隊伍，有需要就會協助，如火災期間業界為受影響市民運送晚餐，建立本地漁民加地區支援合作模式。

楊上進指，每次社會需要伸出援手的時候，業界會挺身而出，如早前颱風樺加沙襲港期間，有漁民父子英勇救人，是次大火業界亦有伸出援手。他又稱近年業界都成為地區治理的一員，業界承辦的關愛隊亦到前線協助災民。

陳博智倡設專組巡查及獨立工程監督

候選人亦被問及若當選會如何配合行政長官就今次火災事件所作出的指示，對施工安全、工程招標及涉貪圍標等，進行全方位檢視及系統性改革，避免同類悲劇發生，以及如何跟政府一同推動做好災後重建的工作。

楊上進稱，政府成立獨立委員會，反映政府的決心，不論當選與否，都會參與善後工作，若當選會監督獨立委員會工作，要求要有階段性匯報，讓公眾知道，同時會要求檢視現有法例。

陳博智指，若當選將跟進獨立委員會，推動改善大廈維修的工作，建議政府在大維修上制定更好的施工守則，成立專責小組巡查施工情況，確保條例得以落實，又倡超過特定金額的維修項目要聘請獨立的工程監督。

楊上進 : 政府、業界及科研團體可合作制定認證

至於在抽籤問答環節，被問及應如何加強香港漁農產品的品牌建設，楊上進認為未來業界要標榜優質的品牌，並將品牌效應覆蓋至整個香港及灣區，政府、業界、科研團體可合作制定認證和品牌。

被問及如何協助傳統漁農戶應用科技，達升級轉型，陳博智認為科技賦能正為自己政綱重要一環，要有更好科技，才能讓業界有更多突破。

記者：林彥汛

攝影：盧江球