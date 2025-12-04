香港法律周2025︱《基本法》35周年論壇 林定國：香港繁榮穩定最有力保障

律政司舉辦的「香港法律周2025」《基本法》頒布35周年法律高峰論壇今日（4日）舉行。律政司司長林定國在開幕致辭時表示，《憲法》及《基本法》共同構成香港特區的憲制基礎，在維護國家統一和領土完整的前提下，最大程度保留香港的獨特優勢，為香港未來發展開創條件，是香港長期繁榮穩定的最有力保障。

林定國指出，在國家大力支持下，香港充分發揮「一國兩制」所賦予的「背靠祖國、聯通世界」獨特優勢，積極融入國家發展大局。中共二十屆四中全會今年10月通過的「十五五」規劃建議，將「三中心一高地」作為香港的戰略定位，即鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，並支持香港打造國際高端人才集聚高地。

基本法賦港經濟高度自主

他強調，《基本法》為香港特區的經濟發展提供了前所未有的高度自主權，授權香港繼續使用本身貨幣，保持自由港地位及原有的航運和民用航空管理制度，實行自由貿易政策，並保障資金自由流動。《基本法》所保障的財政、金融、貿易等自由以及普通法制度，是香港作為全球最自由經濟體的支柱，為「三中心」提供高質量法治保障，為「一高地」營造安全、高效及人才、資金、資訊自由流通的環境。

林定國表示，「一國兩制」是香港保持長期繁榮穩定的最佳制度安排。展望未來，律政司將繼續善用《基本法》賦予的獨特優勢，強化香港競爭力，為國家建設作出貢獻。

楊兆業：香港須搭上國家發展巨輪

全國人大常委會香港、澳門基本法委員會研究室主任楊兆業表示，「一國兩制」具有顯著制度優勢和強大生命力，是保持香港、澳門長期繁榮穩定，以及服務強國建設、民族復興偉業的好制度，也是實現不同社會制度和平共處、合作共贏的好制度，必須長期堅持。

楊兆業指出，香港在國家戰略中具有獨特地位，必須正確行使《基本法》賦予的高度自治權，並抓住國家發展重大機遇，深度對接國家發展戰略。他稱，「一國兩制」要長期行穩致遠，必須不斷夯實社會政治基礎，傳承愛國愛港的核心價值。

他強調，「一國兩制」是香港最大優勢，國家改革開放是香港最大舞台。香港必須搭上國家發展的巨輪，才能確保長期繁榮穩定，並在民族復興偉業中作出更大貢獻。

記者：蔡思宇