立法會選舉｜港資深圳企業跨境助力宣傳 呼籲香港會員積極投票
更新時間：17:31 2025-12-04 HKT
發佈時間：17:31 2025-12-04 HKT
第八屆立法會選舉將於周日( 7日 )舉行投票，香港選舉委員會委員、太平紳士陳武投資的深圳光明高爾夫球會有限公司及其關聯企業，積極響應號召，充分發揮企業社會責任，通過多種形式助力選舉工作順利開展，為促進香港社會繁榮穩定貢獻力量。
高爾夫球場內設置多塊選舉宣傳廣告牌
在選舉籌備期間，深圳光明高爾夫球會有限公司在球場內精心設置了多塊選舉宣傳廣告牌，以醒目直觀的方式向會員和訪客傳遞選舉信息。同時，企業通過官方微信公眾號平台，持續發布選舉相關知識、流程介紹和投票須知等內容，幫助選民更好地了解選舉的重要意義。球場工作人員也主動向來自香港的會員和賓客宣傳選舉信息，耐心解答相關問題，積極營造關心選舉、參與選舉的良好氛圍。
陳武冀以企業微薄之力 鼓勵更多香港同胞依法行使民主權利
陳武表示，作為長期關心內地與香港發展的企業家，深信香港的繁榮穩定需要社會各界的共同維護。立法會選舉是落實「愛國者治港」原則的重要體現，希望通過企業的微薄之力，鼓勵更多香港同胞依法行使民主權利，共同維護香港的法治環境和長期繁榮穩定。
據悉，此次助力行動得到了在場香港選民的積極回應。多位受訪者表示，企業在休閒場所開展選舉宣傳形式新穎、效果顯著，有助於提升選民對選舉的認知度和參與度。
觀察人士指出，港資深圳企業此次助力香港選舉的舉措，體現了內地與香港社會各界共同維護國家主權、安全、發展利益，支持香港依法施政的堅定決心。此類活動有助於進一步凝聚社會共識，為香港實現良政善治、保持長期繁榮穩定注入正能量。
