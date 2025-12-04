立法會選舉．法律界｜宏福苑大火 陳曉峰倡「災民優先」研加快賠償 李頴彰：義務法律支援

政府主辦的「愛心凝聚」立法會選舉論壇今午（4日）繼續舉辦，第二場辯論是法律界，候選人包括律師李頴彰、港區全國人大代表、自由黨副主席陳曉峰。論壇開始時，同樣全場站立默哀一分鐘，並取消助選團打氣環節。當中陳曉峰團隊的打氣牌改為黑白色。

李頴彰倡物業轉讓設參考價 遏止割價競爭

兩位候選人介紹政綱前均向宏福苑火災罹難者致哀。執業23年的李頴彰表示，中小型律師事務所經營困難、人才流失、數字轉型緩慢，以致行業價格內捲，惟該群體的聲音一直被忽視。她希望重建業界的公平秩序，例如在物業轉讓服務方面，設立更透明公正的收費參考框架，遏止割價競爭。李頴彰提出爭取特區政府加大法治投資，改善法院設施，增聘法官，加快審理效率。她亦倡議政府盡快設立國際商事法庭，讓業界與仲裁及調解機構協同發展。

陳曉峰促優化法援外判 打破派案不公

加入法律界逾30年的陳曉峰表示，業界正站在十字路口，科技浪潮、地緣政治、惡性內捲，以及AI帶來的嚴峻挑戰，業界面對的是不進則退的關鍵一仗。他將推動改革創新，增加法治投資；凝聚法政、產學研各界力量，將法律專業再提升，開拓人工智能、低空經濟等新市場、新領域；優化市場環境；推動多元收費模式，打破割喉式競爭；優化法援外判，打破派案不公；促進業界團結發展等。

在必答題環節，同樣問到面對大埔火災，候選人所屬業界在今次或類似事故如何發揮積極作用，協助居民渡過難關。

李頴彰：法律界可助災民了解自身法律權益

李頴彰表示，這場事故不僅是一場悲劇，更提醒社會各界須加強安全意識與制度保障，她深信法律界可以在這方面發揮積極作用。她續指，業界可以協助市民了解自身法律權益，包括勞工權益、租約爭議、保險索償及賠償申請等；亦可透過義務法律服務，為社區提供法律支援，並促請政府全面檢視消防安全、建築物條例及建築物管理等範疇。法律界應與地區組織、消防部門、社會福利機構等共同推動教育與防火意識，提升公眾對危機的警覺。

陳曉峰稱曾晤「吹哨者」 正草擬建議予特首研

陳曉峰表示，業界要化悲憤為力量，需就索償、安置、法律程序等多方面問題提出建議。他曾與災民及「吹哨者」會面，了解他們實際所需，掌握相關情況，並已草擬及遞交一份建議予行政長官，說明如何以「災民優先」為方向處理問題。他續指，可參考過往集體訴訟個案的經驗，研究如何加快賠償發放，讓款項盡早到達災民手中；考慮修訂相關消防條例與屋宇物條例，並將未來工作按風險分類，對高風險項目由三個部門共同跟進等。

另外，亦有問及候選人，若當選會如何配合行政長官就今次火災事件所作出的指示，要求對施工安全、日常維護、工程利益、安全用料清單、監管人員責任、工程招標及涉貪圍標、消防系統運作監督等，進行全方位檢視及系統性改革，避免同類悲劇發生，做好災後重建的工作。

陳曉峰：樓宇維修應按風險分級 道路規劃超過10米

陳曉峰表示，災後重建是當前首要任務，需照顧災民需要。他支持即將成立、由法官領導的調查委員會，建議將樓宇維修按風險分級，並非按樓宇質素優劣，如外牆使用大量易燃物料，或大廈外牆被圍封，則應列為較高風險級別，並由消防處、房屋署及機電工程署組成特別小組，針對高風險樓宇進行巡查，在特定階段，如搭建棚架初期或中期，進行突擊抽查。

此外，他認為需考慮現行罰則是否足夠，未來道路規劃寬度是否應超過10米，可否通過法律優化，允許無人機跨區域飛行以收集數據。

李頴彰：支持政府「一問到底、追責到底」原則

李頴彰對行政長官早前提出的改革方案表示認同，如有幸當選，會全力配合政府，推動全方位、系統性改革，確保同類事故不再發生。她表示，業界應主動配合特區政府已成立的「重建及支援工作小組」，提供義務法律諮詢，包括租約協調、搬遷安排、保險索償等，確保重建工作依法合規，並以人為本，達致「以法安民、以誠助民」。

她也支持政府「一問到底、追責到底」的原則，認為應強化專業註冊制度及誠信記錄，建立更透明的工程監督資料庫。她倡議成立跨部門專業組成的「法律專責顧問小組」，就樓宇維修、防火及工程監督提出專業意見及具體建議；聯同社區人士，推動各區防火及滅罪委員會、業主立案法團及其他專業團體，合作舉辦樓宇維修及防火安全教育活動，提升公眾防火意識。

記者：曹露尹

攝影：盧江球