國家憲法日︱韓大元：憲法是「一國兩制」框架 劉兆佳：為祖國統一奠定法律依據

「國家憲法日」座談會今早（4日）在會展舉行。基本法委員會委員、中國人民大學法學院教授韓大元發表主題演講時指出，國家《憲法》為「一國兩制」提供了完整框架，是《憲法》實施40多年來最具標誌性的成果，即依照《憲法》將「一國兩制」法律化、制定《基本法》、設立特別行政區，使香港繼續保持原有資本主義制度和生活方式，並保持繁榮穩定。

韓大元提到，在《憲法》層面實現中華民族偉大復興，包含完成祖國統一大業。《憲法》序言明確指出，台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分，完成統一祖國的大業是包括台灣同胞在內的全中國人民的神聖職責。這既是《憲法》確立的國家目標，也是實現民族復興的必然要求。他進一步指出，「十五五規劃」再次強調要推動兩岸關係發展，推進祖國統一大業，堅決打擊「台獨」分裂勢力。

劉兆佳：《憲法》為台灣以「一國兩制」回歸祖國奠定法律依據

全國港澳研究會顧問劉兆佳在對談環節中指出，《憲法》在推進中國式現代化強國建設和中華民族偉大復興中擔當「壓艙石」角色，制定了清晰指引、法定要求、政治條件、政策規定和制度保障，並不斷強化及鞏固中國共產黨的領導地位。

他續稱，國家完全統一是實現民族復興的核心內容與必然要求，國家《憲法》讓香港和澳門以「一國兩制」方式順利回歸並保持繁榮穩定，亦為未來台灣以「一國兩制」方式回歸祖國奠定法律依據，強調《憲法》為國家最終完全統一打下堅實法律基礎。

韓大元回應劉兆佳時表示，未來「一國兩制」實踐將與祖國統一的進程緊密聯繫，重申台灣的統一將遵循和平統一、「一國兩制」方針。他指當今世界有些國家為遏制中國，拿台灣問題說事，在這樣不確定的國際局勢下，必須以《憲法》為最高法律依據，以「一國兩制」的偉大實踐為基礎，用外國人聽得懂的語言，向國際社會說明中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強意志。

記者：郭詠欣

攝影：蘇正謙