立法會選舉 ‧ 航運交通界｜論壇聚焦業界救災角色 馮佳培讚迅速動員協同作戰 林銘鋒若當選確保交通出行便捷

政府主辦的「愛心凝聚」立法會選舉論壇今（4日）繼續舉辦，首場辯論是航運交通界，候選人包括香港船東會中國事務總監馮佳培，以及任職於招商局旗下香港明華船務、世界航商大會董事長兼總經理林銘鋒。論壇開始時，全場站立默哀一分鐘，並取消助選團打氣環節。

馮佳培倡設航運港口管理局

在介紹政綱環節，馮佳培指出，本港航運、物流及交通業面臨嚴峻挑戰，形容現況「水深火熱」。他提到，香港在航空、航運、物流及貨運等領域具備優勢，但需有全面政策、清晰定位與有力施政，方能再創高峰。馮佳培提出成立「航運港口管理局」，為業界提供長遠發展規劃；推動港口數碼化，建設綠色智慧港口；善用三跑系統容量；加強與內地西南地區的聯通，吸引貨源；簡化跨境通關程序；嚴厲打擊白牌車違規營運，保障合法經營者權益；推動綠色轉型，加快充電設施及泊位建設。

林銘鋒表示，扎根航運交通業近30年，歷經風浪與挑戰，明白航運交通業是香港連接世界的橋樑，更直接關係香港的經濟命脈，期盼能以自身的專業經驗、國際視野，以及對行業的熱忱，貢獻香港發展。他提出激發香港經濟增長動力，搞好整體經濟才會「水漲船高」；推動綠色生態與專業人才培育，提升香港國際航運中心地位；以政策優化與溝通協調，推動道路交通便利發展；強化國際航空樞紐競爭力。

馮佳培：業界迅速動員、協同作戰參加火災善後工作

必答題環節，問到面對大埔火災，候選人所屬業界在今次或類似事故如何發揮積極作用，協助居民渡過難關。馮佳培表示，今次火災善後工作中，業界迅速動員、協同作戰，聯同港鐵及巴士公司，開設救援綠色通道，調整周邊12條路線，加開往返庇護中心的接駁專線，延長服務時段，優化候車指引，確保有車、有人、路線不停。同時協調跨境企業為受影響居民來港探親提供交通便利，並針對長者及行動不便人士、學童，安排無障礙車輛點對點接送，優先保障就醫及放學需求。其次，物流與碼頭企業組建應急車隊，於港口設立臨時物資集散中心，打通鐵路及貨運通道；亦加快內地救援物資的清關與接駁運輸，透過資訊平台實時公布配送進度，並透過巴士、的士及航運企業的應用程式與社交平台發布改道資訊。

林銘鋒：若當選將在衣食住行各方面提供支援

林銘鋒表示，航運交通界涵蓋海陸空物流，是社會不可或缺的基層民生服務。業界無論企業、中小企或個人，均自發發揮同舟共濟精神，有錢出錢、有力出力。他若當選，待政府各部門安頓受影響居民後，將聯同業界配合政府，在衣食住行各方面提供支援，尤其確保交通出行便捷，協助災後重建與安置工作。

他總結指，航運交通界的積極作用，在於將完善的交通基礎設施與流動運輸工具，轉化為具韌性與溫度的社會支援網絡，透過保障物流暢通、提供人性化交通服務等，實實在在幫助居民渡過難關。這不但是業界的專業責任，更是對社會的莊嚴承諾。

第二條問題跟進前一題問題，指候選人如當選議員會如何配合行政長官所作出的指示，就今次火災事件針對施工安全、日常維護、工程利益、工程招標及涉貪圍標、消防系統運作及監督，進行全方位檢視及系統性改革，避免同類悲劇發生，做好災後重建的工作。

林銘鋒支持行政長官設獨立委員會

林銘鋒支持行政長官設立獨立委員會，期待透過委員會的最終建議，促使政府徹底改革，整頓任何怠惰疏忽之歪風。若當選，他將透過立法程序，將涉及公共安全的核心規章提升至附屬法例層級，並着力重建市民對城市安全的信心。他倡議建立資訊平台；全面審視舊樓消防設施、逃生通道及社區防災演練成效；推動安全文化深入民心，加強社區防災教育；引入科技手段，讓市民切身感受城市治理的進步。

馮佳培聚焦運輸動員、跨境協同、科技應用

馮佳培表示，將從業界出發，聚焦運輸動員、跨境協同、科技應用三大範疇，支援政府避免悲劇重演，並加快重建，包括推動應急運輸制度化。總結今次綠色通道、路線調整、庇護專線及跨境直駁等經驗；深化與大灣區協同救援。主動對接廣東省及灣區城市，建立消防與應急支援機制；以香港國際機場及各口岸為樞紐，打造空海陸一體化的跨境救援走廊。他希望透過這些措施，將分散的運力資源與技術整合起來，實現「平時有備、災時可用、事後可評」。

記者：曹露尹

攝影：盧江球