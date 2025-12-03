立法會選舉｜飲食界論壇討論大埔火災 江志恒指業界可擔任「客廳」角色 梁進指多家飲食集團出錢出力支援

由政府主辦的「愛心凝聚」立法會選舉論壇，今日（3日）第三場辯論輪到功能界別飲食界，候選人包括香港稻苗飲食專業學會主席江志恒，以及南區區議員、自由黨成員梁進。論壇開始前，全場為大埔宏福苑火災事件站立默哀一分鐘，原定的助選團打氣環節亦同樣取消。

江志恒承諾把「味在香港」理念推向國際

江志恒先向參與火災救援的消防員、政府人員以及國家致謝。他表示，災難發生後，飲食業界紛紛送上「第一份愛」，並指飲食能給予心靈上的安慰，故業界在災後重建中能夠發揮穩定民心的重要作用。至於政綱方面，他提到，香港作為國際知名的「美食天堂」，許多遊客慕名而來「搵食」，卻至今未獲聯合國「世界美食之都」認證。江志恒承諾，若能當選，將會把「味在香港」理念推向國際。

梁進：業界須擁抱科技、推動數碼轉型 提升競爭力

梁進亦向宏福苑遇難者及殉職消防員致以哀悼，並感謝中央政府與特區政府全力跟進事件。他強調業界必須擁抱科技、推動數碼轉型以提升競爭力，同時透過優化人才培訓、精質認證及把握大灣區機遇拓展發展空間。梁進呼籲業界共同應對挑戰，攜手推動飲食業向前邁進。

江志恒：飲食業界可在事故中發揮關鍵作用

於必答題環節，主持人同樣問及面對大埔火災，候選人所屬業界在今次或類似事故中如何發揮積極作用，協助居民渡過難關。江志恒表示，災後社會出現恐慌情緒，居民最迫切希望是盡快恢復安居生活。他強調飲食業界在此時可發揮關鍵作用，第一時間「不傳謠、不信謠」，協助社區、員工保持冷靜，並提供實質支援。

他又指，飲食業界在災後短期支援及長期社區重建中均能扮演重要角色。短期而言遍佈各區的餐廳可無條件協助居民解決溫飽；長期而言，業界更能在社會復修重建中，於各區擔任「客廳」的角色，讓災民能入去「停一停、唞一唞、傾一傾」，恢復正能量。業界更能即時為受影響大埔居民提供散工崗位，讓他們能有經濟能力支持生活，並與社福機構合作開展職業培訓，協助他們逐步重新投入社會。

梁進協調業界速援火災居民

梁進指，火災發生後他立即意識到事態嚴重性，當日便與自由黨黨魁張宇人一同聯繫司長，希望政府提供支援，並同步聯絡業界集團。凌晨時分已與民青局商討物資調配方案，並於次日清晨將過萬份餐食送至災情現場，協助安置居民。他表示，多家飲食集團已積極響應，不僅捐款出力，還承諾為受影響員工家庭提供支援。他本人也協助聯絡政府部門，以盡快解決災民急困。他強調，這正體現了飲食業界的擔當與社會責任。

候選人支持政府設獨立委員會查災因

至於同樣問到候選人會如何配合行政長官，在周二出席行會前所作出的指示，包括針對施工安全、日常維護、日常利益、工程招標、消防系統的監督，避免同類悲劇發生，做好災後重建的工作。

梁進表示，此次事件涉及多個界別，必須全面追查原因，支持政府成立獨立委員會釐清真相，以避免同類悲劇再次發生。他強調，災民是事件中最直接的受害者，妥善安置居民是當前關鍵問題，並建議政府盡快劃出土地協助重建，讓居民能早日重建家園。

他進一步指出，災民面對的不僅是流離失所，還包括經濟壓力、學童就學安排等深層次問題，而事件帶來的心靈衝擊，更是全社會共同感受的創傷。為此，他呼籲勞福局、醫衛局等部門加強心靈輔導支援，協助受影響民眾走出陰霾。他亦肯定飲食業界在災後迅速動員、提供實質援助的努力，並表示會持續關注事件後續，與各界共同推動支援與重建工作。

江志恒亦同樣支持政府成立法官主持的獨立委員會，全面檢視災害成因與制度漏洞。他強調須從樓宇維修、施工責任、物料認證及防火設施等方面推動系統性改革，建立安全、透明、負責的防災體系。他指，業界可即時加強員工安全培訓、暢通逃生通道，並善用餐廳民居配合政府資源分配，成為「民生重建工程中的重要夥伴」，並強調業界絕對可以「做得到、做得好」。

論壇討論如何進一步加強國安教育和總體國家安全觀

主持人亦問及應如何進一步加強國安教育和總體國家安全觀，特別是讓年青一代積極參與。江志恒指出，國家安全教育須與青年生活及職涯連結。他建議以行業安全為例，如食品安全、供應鏈穩定對餐飲業的影響，讓青年理解國家安全與日常息息相關。同時應推動更多兩地青年交流及廚師協作計劃，協助年輕一代在實踐中認識國策與國家安全。

梁進表示，於上年擔任區議員及關愛隊隊長期間，曾參與「國安導師」培訓並赴校宣講。他肯定現行教育體系在國安教育上的努力，但指出國家安全仍存隱患，不少潛在分子透過網絡抹黑造謠，年輕人作為接觸網路最多的族群，尤其易受影響，他更指在火災發生期間，「也有很多在當年黑暴的味道，從不同的角落走出來」。梁進強調，網絡安全已成為國家安全教育的關鍵環節，須加強網絡闢謠及信息疏導力度。他呼籲各界共同支持政府，在鞏固國家安全的道路上持續穩健推進。

記者：郭文卓

攝影：何君健

