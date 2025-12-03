Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火︱駐港國安公署斥一小撮外部敵對勢力借災生事 妄圖重現黑暴亂象 行徑卑劣

政情
更新時間：18:10 2025-12-03 HKT
發佈時間：18:10 2025-12-03 HKT

駐港國家安全公署發言人今日（12月3日）發表談話表示，香港大埔宏福苑火災發生後，在中央有關部門和地方全力支持協助下，香港特區政府快速反應、專業處置、全力救災，社會各界積極響應、廣泛動員、眾志成城，展現出前所未有的團結、前所未有的堅毅、前所未有的大愛，國際社會紛紛表示慰問和關心。然而，一小撮外部敵對勢力卻借災生事、趁火作亂，打著所謂「為民請願」旗號，複製「修例風波」手法，透過扶植、操縱其香港「代理人」，擾亂破壞救災善後大局，妄圖重現「黑暴」亂象，用心險惡、行徑卑劣，人神共憤。 

「境外敵對勢力和反中亂港分子 火上澆油必食惡果」

發言人指出，公署正告境外敵對勢力和反中亂港分子，以災生亂，天理難容。災難無情，人間有愛。在重大災難面前，救死扶傷、和衷共濟是人類社會最基本的道義。「一方有難，八方支援」，火災發生以來，全國各族人民、澳門同胞、台灣同胞和海外僑胞紛紛捐款捐物，各種救援物資源源不斷送往香港；香港市民有錢出錢、有力出力，竭盡所能為救災工作提供支援，善行義舉數不勝數，充分展現了血濃於水的深情。發言人又指，在民生罹難之時、在救災關鍵之際，「外敵對勢力和反中亂港分子冷血無情、泯滅人性」，為撈取「政治光環」消費災情、煽動對立，在香港傷口上撒鹽，是對人倫和社會道德底線的公然挑戰，是對災民的二次傷害，公理何在！

發言人表示，正告境外敵對勢力和反中亂港分子，火上澆油，必食惡果。火災發生後，行政長官李家超和特區政府即時啟動最高應急機制和全政府動員機制，廣大消防、警務、醫務人員等不眠不休、一心一意救災，參與救援的1名消防員殉職、12名消防員受傷，充分體現了向險而行、不怕犧牲的擔當和勇毅，受到國際社會和各界的敬佩和讚譽。鄰家失火，不救自危。「外敵對勢力和反中亂港分子不僅不支持、不參與救災救援，反而躲在暗處煽風點火、搬弄是非、顛倒黑白」，把髒水潑到特區政府和廣大救援人員身上，惡意攻擊救災善後工作，故意製造各種障礙，是對特區政府和社會各界辛勤付出的抹殺，是對香港逆境自強「獅子山精神」的褻瀆，良知何在！ 

「反中亂港者 雖遠必誅」

發言人指出，正告境外敵對勢力和反中亂港分子，法網恢恢，疏而不漏。反中亂港者，雖遠必誅。隨著香港國安法、《維護國家安全條例》等維護國家安全法律的深入實施，香港國家安全不設防的歷史已一去不復返。現在還有人妄圖挑動民眾重拾「抗爭記憶」, 製造亂港逆流，再掀「顏色革命」，是痴心妄想，絕不可能得逞。香港國安法例早已布下天羅地網，正張網以待。一切亂港言行都將記錄在案、終生追究；一切亂港陰謀都將無所遁形、徹底破產，「我們絕不姑息、絕不手軟」。只要觸碰法網，無論是躲在國外還是藏身台灣，都一定會受到法律的嚴懲。法治利劍高懸，必將迎頭痛擊、斬斷一切伸向香港的黑手！

發言人強調，中華民族偉大復興勢不可擋。有十四億多中國人民做堅強後盾，任何企圖挑動對立、破壞穩定的勾當，都如同螳臂擋車，逆歷史大勢而動，必然頭破血流、走向失敗。任何破壞行徑，都動搖不了香港社會團結穩定的根基，都阻擋不了香港由治及興的歷史進程。

