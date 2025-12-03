香港法律周2025｜法律科技展覽舉辦 展示法律研究等領域尖端產品與服務

香港法律周2025今日（3日）邁入第3天，活動包括「海牙國際私法會議亞太區域辦事處國際私法研討會」，以及每年一度的「調解之都」論壇和「2025年香港調解講座」。另外，法律科技展覽亦在法律周期間舉辦，展覽匯聚多家法律科技服務提供者，展示法律研究、文件生成等領域的尖端產品與服務。現場設有互動示範與專家諮詢，助參與者深入了解如何將科技融入日常實務。

律政司司長林定國致辭時表示，本港首次在法律周期間與海牙國際私法會議（HCCH）合辦活動，HCCH一直是香港的長期合作夥伴，而在中央政府的大力支持下，香港特區自1997年起，一直作為中國代表團一員積極參與HCCH的工作。他表示，希望透過研討會探討如何利用創新及數碼技術，簡化跨境文件流通，提升訴訟支援效率，期望各界能藉此平台展開有意義交流，共同推動國際私法的未來。

法律科技展覽亦在法律周期間舉辦，展覽匯聚多家法律科技服務提供者，展示涵蓋法律研究、文件生成、合約智能審查、線上爭議解決（ODR）及審訊支援等領域的尖端產品與服務。現場設有互動示範與專家諮詢，助參與者深入了解如何將科技融入日常實務。

LexisNexis大中華區董事總經理薛駿騏表示，公司今年正式在香港推出新一代人工智能（AI）平台Lexis+ AI，內含專為法律工作流程設計的個人化助理Protégé，具有對話式搜尋、文件起草、總結摘要、文件分析和連結引文等功能。

薛駿騏指出，新平台基於LexisNexis龐大的法律資料庫，能提供真實案例及連結，避免一般AI模型可能出現的錯誤資訊，對律師及企業法務部門而言更具可信性，平台更採用自家雲端系統，確保數據安全及私密度。公司亦基於香港內容訓練AI模型，再由本地律師微調驗證，確保輸出符合實務標準。

他表示，律政司一直積極推動法律科技，公司亦有參與相關合作項目，並獲得律政司的意見和反饋。他感謝律政司的支持，認為這有助香港法律科技的發展。

一邦國際網上仲調中心署理行政總裁梁振聲表示，中心現時設有交易促成平台和線上爭議解決平台，可運用先進技術協助識別潛在商業夥伴合作，促進跨境交易，以及若出現爭議，企業可透過平台進行調解或仲裁，毋須訴諸法院，既節省成本亦保障公正。他指，中心致力於通過創新技術推動法律服務變革，積極探索如何利用科技手段提升法律服務的效率與公正性，為全球企業和個人提供高效、便捷的線上仲裁與調解服務。

他指出，中心正積極引入生成式人工智能（AI），協助調解員及仲裁員加快工作流程，「AI在調解仲裁中的應用已成為全球趨勢，香港亦應把握機遇。」他表示，律政司近年大力推動法律科技，在法律科技展覽中提供場地及資源，讓業界展示產品並與法律專業人士交流。

湯森路透（Thomson Reuters）香港辦公室負責人及法律內容解決方案(亞洲及新興市場)高級總監 Rob Head 表示，湯森路透推出專業級生成式人工智能助手CoCounsel，其集成並優化多個頂尖大型語言模型，可在龐大的資料庫中精準提取關鍵資訊，讓專業人士能在整個工作流程中加速決策與簡化作業。

Rob Head表示，公司一直遵循嚴謹的數據與人工智能道德原則，確保在人工智能技術的設計、開發、部署及數據使用過程中，維持可信度。他指，在瞬息萬變的法律環境中，持續創新已成必然之舉。公司每年投入超過2億美元用於人工智能的自主研發，致力為全球客戶研發最尖端的解決方案。

