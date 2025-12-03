大棋盤︱災後如期選舉 候選人力推反圍標 民建聯遭狙擊：疑有友黨「借勢」搶票

大埔宏福苑世紀大火，特首李家超昨宣布成立「獨立委員會」審視事件，又提出8大調查方向，包括工程環節有否不當相連利益、角色衝突、合謀串聯的系統問題，強調要「打破利益藩籬」，認真改革。大維修圍標問題遭詬病已久，多年來已形成一條成熟產業鏈，小業主往往只能「肉隨砧板上」，今次政府明言要一查到底，撼動這座利益山頭，對保障小市民的荷包和安全實屬好事。

宏福苑五級火︱建制大黨開會更新政綱 增加打擊圍標內容

過去一星期，社會彌漫哀傷氣氛，但政府最終決定12月7日立法會選舉如期舉行。各路候選人已恢復選舉宣傳，惟在災難陰霾下，整場選舉基調已改變，候選人紛紛調整宣傳策略，其中「反圍標」頓成重點議題。據聞有建制大黨近日已開會，討論更新政綱內容，增加打擊圍標、工程管理等主張；即使未必正式寫入政綱，也要事先做好研究，多向市民解釋。

新一屆議員須全力跟進圍標問題

例如在直選「激戰區」港島東，工聯會吳秋北昨發帖，承諾改革樓宇安全管理，並即時跟進全港棚架工程巡查、徹底改革大維修工程規管制度和招標程序等；自由黨阮建中亦表明，支持全面檢討現有維修工程等相關制度和法例；新民黨郭浩景轉載該黨聲明，必須盡快查找禍害成因，提出建議，進行系統性改革。不過捲入風波的民建聯，同區兩名候選人植潔鈴、李清霞暫未見有類似主張。

有候選人表示，火災引起全社會關注，無論是否有建築工程或物業管理專業知識，都要由頭學起，於新一屆議會推動改革，回應社會期望。有直選候選人則指，未必會印製新宣傳單張，一來時間緊逼，二來「大家都無心情接」，主要集中在社交媒體及落區宣傳。

今次大埔火災奪去過百條寶貴生命，社會悲憤交集，其中民建聯和黃碧嬌齊被網民狙擊。民建聯昨日一度發採訪通知，回應政府決定如期選舉，但事隔兩小時取消。知情者透露，黨內元老原希望透過記者會統一口徑，但發出採通後領導層再三衡量，認為現時風頭火勢，傳媒焦點必定落在黃碧嬌身上，難以傳遞訊息，只能煞停並改發書面聲明。

民建聯臨時煞停記招 選情勢遭「趁火打劫」

有民記中人指，上屆法團在工程招標過程中有使用市建局「招標妥」，做足程序，認為不應未審先判，又質疑近日有人「帶風向」攻擊民建聯。不過有地區人士認為，工程公司、法團、地區人士這個「鐵三角」，關係向來千絲萬縷，而工程界與部分法團品流複雜，可能涉及有勢力人士操控，因此區議員大多自覺保持距離避嫌。

有建制中人表示，誰是誰非應由警方及廉署聯合小組查根究底，以及由「獨立委員會」審視工程圍標、利益關係等制度性問題，現階段不宜跟車太貼。

不過選舉當前，事件無疑民建聯選情有影響，民記昨日聲明形容有人「有組織打擊選情」，現時選情嚴峻全面告急。有黨內核心成員指，網上有人借火災呼籲「投走民建聯」，部分留言者經查證後，發現實為建制派支持者，更聲言不排除是友黨人士所為：「原本支持反對派嗰班，好難動員佢哋投，反而借勢向『自己人』搶票，真係會有效。」

面對火災慘劇，立選投票率已變得不那麼重要，更關鍵的是新一屆立法會議員能否與政府一道，敢於衝破既得利益勢力，推動系統性改革，做到「告別圍標」。

聶風