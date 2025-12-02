Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火︱陳茂波赴醫院探傷者 晤救災消防員表達敬意

政情
更新時間：19:58 2025-12-02 HKT
發佈時間：19:58 2025-12-02 HKT

大埔宏福苑於11月26日發生五級大火，善後工作正全速推進，不同部門正各司其職，協助災民重投新生活。財政司司長陳茂波今日（2日）在社交平台表示，整個社會都心繫死傷者和災民，對全面調查找出事件成因，以及進行全面改革以避免慘劇再發生，更有着清晰而一致的要求，「這也是政府明確會走的方向」。

陳茂波與遇難工人家屬會面

陳茂波提到，今天到沙田威院慰問火災傷者，了解他們的康復情況和需要，他們也留意到政府的迅速行動，並希望透過改革避免事件重演。陳茂波感謝醫護團隊對傷者在身體和心理方面的悉心照料。他亦與火災中不幸遇難的維修工人的家屬會面，了解他們的家庭情況，務求後續的跟進工作能以人性化及具彈性的方式處理，協助他們度過困難。

陳茂波表示，無情的大災中，消防員、警隊、醫護以至整個政府團隊都團結一心，救急扶危、挽救生命，特別是在危險的火場裡，奮不顧身、全力搶救受困市民的消防員。他亦到訪小瀝源消防局，向參與當日救災工作的消防員表達由衷的感激和謝意，並指特區政府必定全力照顧好英勇殉職消防員何偉豪的家屬，為他們提供支持。

