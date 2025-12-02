Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火︱夏寶龍赴深圳協調大埔火災中央援港工作 第二批物資已交付現場搜救人員

更新時間：17:57 2025-12-02 HKT
發佈時間：17:57 2025-12-02 HKT

大埔宏福苑五級大火釀成多人死傷，事件引起中央關注。港澳辦表示，為貫徹落實國家主席習近平重要指示精神，中央港澳工作領導小組副組長、中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍昨日（1日）赴深圳開展工作，協調應急管理部等中央有關部門繼續為香港大埔火災救災工作提供協助和支援。應急管理部有關負責人員一併抵達深圳，全力支持香港特區政府做好有關救災工作。

中央港澳工作領導小組副組長、中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍。
中央港澳工作領導小組副組長、中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍。

港澳辦指，繼第一批應急裝備物資交付完畢後，截至12月2日，根據香港特區政府物資需求，應急管理部協調國家消防救援局和有關公益基金會，向香港特區政府緊急提供第二批裝備物資，便攜式戶外充電站、鼓風機、呼吸器、護目鏡、防護服、頭燈、防水靴、有機蒸氣濾毒盒等已運抵香港，並迅速交付現場搜救人員投入使用。應急管理部等中央有關部門將根據中央港澳辦部署以及香港特區政府需求，持續提供有關支持和幫助。

