香港法律周2025︱第三屆融通與發展法治論壇 加強全球治理等關鍵領域合作

今日（2日）是香港法律周2025第二日，今年活動以「法匯香港 聯通世界」為題，來自國際組織和業界的代表、各地知名專家、政府官員和學者等通過線上線下方式參與。今日活動包括由律政司與外交部駐香港特別行政區特派員公署合辦的「第三屆融通與發展法治論壇」，論壇確認香港作為國際法律交流平台的角色，進一步加強在全球治理、創新及可持續發展等關鍵領域的合作。

張長偉：堅持主權平等為動蕩世界注入穩定性

外交部駐香港特別行政區特派員公署副特派員張長偉致辭時表示，今年是聯合國成立80周年，全球治理正面臨單邊主義抬頭及國際秩序挑戰，如何改革和完善全球治理，已成為需全球關注和思考的重要課題。他強調堅持主權平等、維護國際法治、踐行多邊主義、堅持以人民為中心，為動蕩不安的世界注入穩定性。

香港是國家參與全球治理重要支點

張長偉表示，全球治理關乎人類共同福祉，香港作為特別行政區，是國家參與全球治理的重要支點。香港在新形勢下可從三方面切入，為全球治理做出貢獻，包括發揮「一國兩制」優勢。香港享有廣闊的國際參與空間，回歸以來香港積極拓展國際協議網絡，參與世貿組織等，期待香港繼續秉持和平、包容、開放的價值觀，創造更多成功的合作範例；發揮法治優勢。香港擁有與國際規則高度契合的健全法律環境，具備發展法律服務尤其是爭端解決的獨特優勢；發揮人才優勢。香港作為東西方交匯的國際貿易和金融中心，具備吸引大量專業人才的獨特能力，近年已有不少香港青年進入聯合國及其他國際組織任職，期望未來有更多青年走向國際舞台。

黃進：全球治理倡議如「迷霧中點亮燈塔」

中國國際法學會會長黃進表示，當前世界正面臨百年未有之大變局，地緣政治衝突、氣候變化及公共衞生危機等全球性挑戰層出不窮，現有全球治理體系力不從心。他指出，國家主席習近平於9月在天津舉行的「上海合作組織+」會議上，提出「全球治理倡議」，倡有五大核心理念，包括奉行主權平等、遵守國際法治、踐行多邊主義、倡導以人為本以及注重行動導向，以推動全球治理體系與時俱進進行改革與建設，更加有效應對時代挑戰。

黃進強調，全球治理與國際法治密不可分，「全球治理是目標，國際法治是路徑與保障」。他指出，中國在推動國際法治方面作出卓越貢獻，包括倡導和平共處五項原則、積極參與國際規則制定、推動《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）落實等。他表示，全球治理倡議如同「在迷霧中點亮的一座燈塔」，為完善國際治理體系指明方向，中國將繼續做全球治理和國際法治的「守門員與實幹家」。

