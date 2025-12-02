國家憲法日｜政府12.4辦座談會 據悉保安局升旗儀式將取消

12月4日是一年一度的國家憲法日，根據政府網站，政府當日早上聯同中聯辦合辦的國家憲法日座談會，今年主題為「憲法與中華民族偉大復興」，深入探討《憲法》在中華民族偉大復興進程上的重要作用，以及香港在「一國兩制」下的獨特角色。

座談會設主題演講及對談環節，由行政長官李家超及中聯辦副主任劉光源致辭；香港基本法委員會委員、中國人民大學法學院教授韓大元發表主題演講；立法會前主席范徐麗泰主持對談環節，全國港澳研究會顧問劉兆佳及全國政協港澳台僑委員會委員李大壯擔任嘉賓。

近年國家憲法日，保安局會帶領轄下紀律部隊舉行國家憲法日升旗儀式，據了解，因應大埔宏福苑發生五級火釀成嚴重傷亡，保安局今年將取消國家憲法日升旗儀式。