Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火︱李家超探訪災民 視察過渡屋物資中心 讚社福鄰里無私付出

政情
更新時間：22:54 2025-12-01 HKT
發佈時間：22:54 2025-12-01 HKT

大埔宏福苑五級火釀成多人死傷，逾千戶居民更因此痛失家園。行政長官李家超今午（12月1日）探訪位於元朗的過渡性房屋項目「路德會雙魚薈」，探望及慰問早前受大埔宏福苑火災影響的災民。「雙魚薈」共安置約60戶家庭、逾百名災民。李家超強調，政府高度關注受影響居民福祉，除即時應急援助外， 並關注他們生活上的各種需要。

李家超視察由活動室改設的臨時物資中心。
李家超視察由活動室改設的臨時物資中心。
李家超（左二）到訪位於元朗的過渡性房屋項目「路德會雙魚薈」，探望及慰問早前受大埔宏福苑火災影響的災民。
李家超（左二）到訪位於元朗的過渡性房屋項目「路德會雙魚薈」，探望及慰問早前受大埔宏福苑火災影響的災民。

政府發放一萬元應急錢 災民：解燃眉之急

探訪期間，李家超向災民了解他們的生活情況。有災民表示，政府在火災後迅速發放的一萬元應急錢，以及社福機構協調提供的床鋪、家電等基本物資，解決了燃眉之急，讓他們在困境中感受到實質支持。

李家超亦視察了由活動室改設的臨時物資中心，當中存放著各界捐贈的生活用品。他親切讚揚負責營運的社福機構職員、社工，以及主動協助新遷入災民的「雙魚薈」鄰舍居民， 指他們在關鍵時刻迅速動員，為災民提供從生活所需到情緒支援的全面幫助。

李家超表示，對社福機構各人員和「雙魚薈」鄰舍居民挺身而出，無私付出深受感動，認為他們體現了香港社會守望相助的團結精神。

陳國基（左）到位於元朗錦上路的過渡性房屋項目「博愛江夏圍村」，探望受大埔宏福苑火災影響的居民。
陳國基（左）到位於元朗錦上路的過渡性房屋項目「博愛江夏圍村」，探望受大埔宏福苑火災影響的居民。

陳國基訪「博愛江夏圍村」

同時，政務司司長陳國基今午亦到位於元朗錦上路的過渡性房屋項目「博愛江夏圍村」，探望受大埔宏福苑火災影響的居民，表達政府對他們的慰問和關懷，並了解他們的生活狀況與實際需要。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
02:07
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至151人死亡 宏昌閣再發現8具遺體
突發
5小時前
宏福苑五級火︱16歲女與嫲嫲叔叔同失聯 兄長證實全罹難 男友攜畢業公仔道別：晚安凱琪
宏福苑五級火︱16歲女與嫲嫲叔叔同失聯 兄長證實全罹難 男友攜畢業公仔道別：晚安凱琪
社會
7小時前
大埔宏福苑五級火丨時裝設計師任朗呈雙胞胎妹妹證實於大火中離世：非常沉重的打擊
大埔宏福苑五級火丨時裝設計師任朗呈雙胞胎妹妹證實於大火中離世：非常沉重的打擊
影視圈
2小時前
連鎖快餐廳長者優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折 全線分店堂食+外賣有平
連鎖快餐廳長者優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折 全線分店堂食+外賣有平
飲食
10小時前
宏福苑五級火︱廉署還原造假時間線 為避抽查購少量阻燃棚網包樁腳 魚目混珠通過測試
02:56
宏福苑五級火︱廉署還原造假時間線 為避抽查購少量阻燃棚網包樁腳 魚目混珠通過測試
社會
5小時前
中年好聲音4丨谷婭溦未夠班做評審？教選手咬字被網民質疑 猛料學歷曝光拍得住海兒
中年好聲音4丨谷婭溦未夠班做評審？教選手咬字被網民質疑 猛料學歷曝光拍得住海兒
影視圈
7小時前
大埔宏福苑五級火丨政府：4大廈7棚網樣本未達阻燃標準 檢取位置越難合格率越低
02:56
大埔宏福苑五級火丨政府：4大廈7棚網樣本未達阻燃標準 檢取位置越難合格率越低
社會
7小時前
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
影視圈
2025-11-30 23:00 HKT
連鎖酒樓突發宵夜優惠！大閘蟹/乳鴿/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供應
連鎖酒樓突發宵夜優惠！大閘蟹/乳鴿/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供應
飲食
2025-11-30 15:13 HKT
大埔宏福苑五級火｜總警司曾淑賢簡報會感觸哽咽 悲傷未能辨認出所有失蹤者
02:07
大埔宏福苑五級火｜總警司曾淑賢簡報會感觸哽咽 悲傷未能辨認出所有失蹤者
突發
4小時前