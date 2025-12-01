宏福苑五級火︱李家超探訪災民 視察過渡屋物資中心 讚社福鄰里無私付出

大埔宏福苑五級火釀成多人死傷，逾千戶居民更因此痛失家園。行政長官李家超今午（12月1日）探訪位於元朗的過渡性房屋項目「路德會雙魚薈」，探望及慰問早前受大埔宏福苑火災影響的災民。「雙魚薈」共安置約60戶家庭、逾百名災民。李家超強調，政府高度關注受影響居民福祉，除即時應急援助外， 並關注他們生活上的各種需要。

李家超視察由活動室改設的臨時物資中心。

李家超（左二）到訪位於元朗的過渡性房屋項目「路德會雙魚薈」，探望及慰問早前受大埔宏福苑火災影響的災民。

政府發放一萬元應急錢 災民：解燃眉之急

探訪期間，李家超向災民了解他們的生活情況。有災民表示，政府在火災後迅速發放的一萬元應急錢，以及社福機構協調提供的床鋪、家電等基本物資，解決了燃眉之急，讓他們在困境中感受到實質支持。

李家超亦視察了由活動室改設的臨時物資中心，當中存放著各界捐贈的生活用品。他親切讚揚負責營運的社福機構職員、社工，以及主動協助新遷入災民的「雙魚薈」鄰舍居民， 指他們在關鍵時刻迅速動員，為災民提供從生活所需到情緒支援的全面幫助。

李家超表示，對社福機構各人員和「雙魚薈」鄰舍居民挺身而出，無私付出深受感動，認為他們體現了香港社會守望相助的團結精神。

陳國基（左）到位於元朗錦上路的過渡性房屋項目「博愛江夏圍村」，探望受大埔宏福苑火災影響的居民。

陳國基訪「博愛江夏圍村」

同時，政務司司長陳國基今午亦到位於元朗錦上路的過渡性房屋項目「博愛江夏圍村」，探望受大埔宏福苑火災影響的居民，表達政府對他們的慰問和關懷，並了解他們的生活狀況與實際需要。