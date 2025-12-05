專訪．商界一︱李家聰棄英國護照 談吉舖現象「不盲目悲觀」 林偉全：傳承林健鋒工作助商界轉型

立法會功能界別選舉中，多個商界議席將換人，其中代表總商會的商界（第一）， 已任5屆議員的經民聯林健鋒退下火線，由黨友、甲級能源行政總裁林偉全接棒參選，對戰無政黨背景的總商會中國委員會主席李家聰。

李家聰自言「擁抱中國發展的國際人」

李家聰形容，參選商界（第一）是「站在巨人的肩膀上延續傳奇」，林健鋒多年來為商界建立良好平台，政績有目共睹。他早前競選論壇中，多次於發言後以英語重複口號，他解釋指總商會933名選民中，約一成是外籍人士，自身亦要展示歡迎海內外商界的一面，更透露當日用英語發言後，確實有外籍商界人士聯絡他。

他形容自己身是「擁抱中國發展的國際人」，從不厭倦學習，也樂於聯繫商界任何板塊，始終總商會內行業繁多，金融、服務、貿易、初創企業、家族生意等都有。他相信自身由零開始創業，以及多年在法律、金融等行業工作的專業經驗可派上用場。

李家聰參選時申報持有英國護照，他透露由於回歸前父親在英國生活，作為子女自動擁有英國護照，其後視為旅遊證件一直使用，目前已申請放棄：「論免簽證／落地簽證地區，特區護照比英國護照還要便利，（英國護照）也沒有再續的必要了。」

談空舖現象：重新思考發展方向 不盲目悲觀

談到本港營商環境，北都發展與粵港澳大灣區融合、根據國家「十五五」規劃抓準定位必定是大方向，然而本港市民大眾可能更關注吉舖滿街、失業率上升等現象。

李家聰認為，空舖滿街的景象，香港歷史上也經歷過，這固然可能令人聯想到經濟環境未如理想，但從積極方面想，也是讓企業和業主重新思考的時間，舉例指舖面空置後即使租金未必下調，至少業主也不敢輕易加租，「作為企業，經營成本確定性很重要。當租金穩定下來，企業可能反而有更多舖面選擇，靈活調配租賃策略。甚至現時經濟轉型期，會否也重新考慮是否需要那麼多零售店呢？要維持品牌曝光度，是否有其他方法呢？都是可以考慮的點。」

李家聰保持一個態度：不盲目樂觀，更加不會盲目悲觀，一切因時因地制宜，多層次分析問題本質，認為香港的「獅子山精神」，也包括在一次次的困難之中轉危為機。

林偉全主打傳承：有帶領企業轉型切身經驗

林偉全在總商會擔任亞洲、非洲及中東委員會主席，亦是現任議員林健鋒的「徒弟」，加入總商會十多年以來隨林健鋒「學師」，出訪中東、歐美，拜會本地中小企和大企業代表，向政府爭取融資擔保計劃、還息不還本。他明言自身賣點在於「傳承」，工作可以立即上手。

土生土長的林偉全，娓娓道來自身工作經歷，其本身家庭從商，中五過後由於金融危機，要提早外出謀生，工作一段時間後自行創業：「最早期我的公司是生產渠蓋為主，在內地引入材料後在香港加工，屬於老工業。不過近年經濟轉型了，我的公司也要跟上趨勢，做綠色能源、生產太陽能芯片。」

總商會重啟訪美？林：審視形勢不急於下定論

正因為有帶領企業轉型的經驗，林偉全認為香港現時所謂「吉舖滿街」現象，是經濟轉型過程無可避免的事，「香港很多元，平民客、高端客都有，但共通點是一定不能『鬥平』，內地有成本優勢。香港有很多世界知名酒吧、米芝蓮餐廳，質素高但價錢平民也可以負擔，這才是我們的優勢。」而主理企業過程中，他明白目前北部都會區發展尚屬早期，需要政府加大基建投入，「我自己都在新田租過倉庫，當然明白那裡配套有何不足之處。」

總商會原定今年4月到訪美國拜會當地商界，但由於中美關稅磨擦而押後，出發無期。林偉全稱不清楚暫緩行程原因，但強調總商會「不是不去」歐美，只是資源有限，需要視乎當前本地和國際局勢，選取可帶來最多生意機遇的地點，總商會放眼全球，不限於單一區域，「若帶來的商機差不多，當然是以最少資源達到最大效益為原則」，所以商界會審視當前形勢作決定，目前不急於下定論。

記者：林劍

攝影：何家豪