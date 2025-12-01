大棋盤︱選舉勢如期舉行 低調樸實成主調 候選人：也要顧及社會氣氛

大埔宏福苑世紀火災造成逾百人死亡，坊間盛事活動紛紛取消或延期，即使如期舉行，亦要調整節目流程、更改服飾要求等，在莊嚴氣氛下進行，以示尊重。至於原本是頭等大事的立法會換屆選舉，政界最新傳出將如期在12月7日舉行，但悲劇當前，社會氣氛沉重，同樣有一些細節位值得注意。

宏福苑五級火︱議員要求召開緊急會議討論 政府料不應允

本欄早前提及，立法會選舉如期與否陷入兩難，政圈人士普遍認為，雖然社會正經歷集體創傷，但未去到停擺地步，若選舉押後一兩星期，社會氣氛亦不會好，不如如期舉行，讓新一屆議員立即跟進事件，監察政府調查進度、完善樓宇維修政策等。本屆立法會會期已終止，新思維議員狄志遠近日去信特首要求召開緊急會議討論，但政府正忙於善後，相信不會應允，而是留待新議會跟進。

宏福苑五級火｜政界傳立法會選舉可如期12.7舉行 有候選人收提示 周中恢復選舉工作

宏福苑五級火︱料選舉論壇形式簡化

多名候選人透露，最快周中可恢復選舉工程，包括出席政府主辦的選舉論壇，但預料論壇形式會簡化，不會有「啦啦隊」打氣環節，並穿素色衣服，一切以簡樸為主，尊重遇難者及災民。

亦有選委會界別候選人表明，「休戰期」完結後，不會大鑼大鼓宣傳或密集式打電話拉票，因選舉宣傳早前已做得七七八八，更重要是顧及社會氣氛，「社會仍在悲傷之中，你講自己選舉政綱，其實選委都無乜心機聽。」若有界別安排選會見面會等，則會出席。

至於地區直選，有候選人直言難延續之前的熾熱氣氛，若有街坊問及如何跟進宏福苑，也要答得小心，既要避免被質疑借事故「抽水」，又不能亂開空頭支票，但大方向都是與政府一同支援災民。火災發生數日以來，政府深明公眾高度關注調查及善後工作，目前大部分災民已安頓到臨時居所，中長期的安排包括永久居所、賠償、重建等，將是更大挑戰。

有兩名地區人士私下說，近日見到大批市民自發幫助災民，守望相助精神叫人動容，但部分畫面難免令人覺得「似曾相識」，「見到港人一旦有事，自發動員能力仲喺度」，惟不幸地近期見到個別討論「走偏」，有升級至挑戰管治、引起內地與香港矛盾的風險。駐港國安公署前日發文表示，堅定支持特區毫不手軟依法打擊「以災亂港」行徑，批評有人妄圖利用災民的悲痛遂其政治野心。

全國港澳研究會顧問劉兆佳說，不能排除有人企圖把民眾的悲痛和憤怒轉向特區政府，指控其管治無方，要求有人「人頭落地」，並同時鼓動選民杯葛立法會投票作為抗爭手段。他指西方媒體也藉此次災難，質疑愛國者的治理能力，並暗示中央對特區政府不滿。他又指，今次災難有走向政治化的可能，國安系統迅速介入不足為奇，在這種情況下，若延期選舉可能會讓災難有更多時間進一步政治化。

火災慘劇背後揭示的問題眾多，包括多年未解的大維修圍標、工程質素欠監管等，但今次社會付出的代價實在太過沉重，除了全面調查和依法嚴懲，也要直面核心問題、推進改革，防止悲劇重演。

