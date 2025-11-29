Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑大火｜前高級公務員協會設宴宣傳選舉 梁君彥出席：非公開活動 有遵守政府指引

政情
更新時間：10:43 2025-11-29 HKT
發佈時間：10:43 2025-11-29 HKT

大埔宏福苑火災造成多人傷亡，政府已暫停所有立法會選舉工作，各政黨及候選人亦暫停選舉工程，全城哀悼。立法會主席梁君彥昨晚（28日）出席香港前高級公務員協會晚宴，從照片可見，晚宴有宣傳立法會選舉，梁君彥曾在台前發言和合照。梁君彥今早（29日）解釋，晚宴屬私人活動，並非慶祝及公開活動，有遵守政府指引。

晚宴大螢幕和易拉架宣傳12月7日選舉

根據網上圖片，晚宴在香港中華總商會會址的中華軒舉行，是前高級公務員協會第32屆周年大會暨晚宴，主題為「全心全意支持2025年立法會換屆選舉」，現場大螢幕和易拉架宣傳12月7日選舉。多名退休公務員出席晚宴，包括香港高級公務員協會退休公務員分會主席黃孔樂。

大熒幕亦有打出哀悼殉職消防員字樣

現場相片可見，大螢幕打出哀悼宏福苑大火英勇殉職消防員何偉豪的字樣，當時梁君彥站在螢幕前發言。立法會今早舉行默哀儀式，梁君彥接受傳媒訪問時解釋，只是支持退休公務員協會，沒留下吃飯，「他突然給我咪高峰叫我講幾句，我首先悼念大埔火災事件，我亦沒有講競選活動。捕捉到我為甚麼會笑，因為我說自己都就快加入他們，我也要退休，就是這樣，說了不足一分鐘，我很早就離開。」

梁君彥說，大家現在要同舟共濟、守望相助，「不是去挑撥起誰做這樣、誰做那樣，我們是遵守政府的指引，應該不出席慶祝、公開活動，昨晚的活動都不符合這兩個要求，所以我經慎重考慮出席。」

