宏福苑五級火｜廣東省調集救援裝備、醫療物資交付香港 港澳平：李家超有力有效應對火災

大埔宏福苑發生五級大火，造成重大人員傷亡。為貫徹落實國家主席習近平重要指示精神，中央港澳辦協調廣東省為香港大埔火災救災工作提供協助和支援。根據香港特區政府提出的需求，廣東省迅速調集有關救援裝備和醫療物資及耗材，分別於11月27日晚上和28日上午交付香港方面。

此外，港澳辦今日（28日）發表署名「港澳平」文章，題為《眾志成城 克難前行》，指面對這場突如其來的災難，從中央到特區，從政府到民間，從香港到內地，迅速匯聚抗災救災磅礴力量，充分展現人間有情、團結大愛。

中央港澳辦工作小組連夜赴港

文章提到，中央高度重視、殷切關懷，事故發生後，國家主席習近平第一時間了解火災救援和人員傷亡情況，向遇難人員和殉職的消防員表示哀悼，對遇難者家屬和受災人員表示慰問，要求全力以赴撲滅火災，努力把火災傷亡損失降到最低。中央港澳辦工作小組連夜赴港，中央政府駐港聯絡辦成立應急專班，全力協助香港特區開展救災工作。中央的關心支持給予人們抗災救災強大精神鼓舞和充足信心底氣。

相關新聞：

星島頭條LIVE｜直擊大埔宏福苑五級火最新情況 增至94死76傷

大埔宏福苑五級火｜消防通宵處理25宗求助個案 死傷者多集中宏昌閣宏泰閣

大埔宏福苑五級火｜政府成立援助基金投入3億元 向每戶派1萬元 設中銀捐款戶口

指李家超有力應對 「體現第一責任人的擔當和勇毅」

文章又指，行政長官李家超和特區政府有力有效應對處置，李家超迅速召開跨部門會議，統籌全體政策局和各部門全力以赴開展救援工作。消防、警務、醫務人員不眠不休投入救援，一名消防員為滅火救人英勇殉職。經付出巨大努力，現場火勢已全部受控。

至27日晚，55名受困者被救出，包括3個月大嬰兒和行動不便長者。與此同時，善後安置工作全面細緻展開。特區政府各相關部門聯合設立援助站協助受災居民，並增加情緒疏導服務人員支援死傷者家屬。啟動「全政府動員」機制，為相關行動提供充足人手。統籌公營私營力量解決受影響居民的短中期住宿需要，開放9個庇護中心，並初步籌集1800個房屋單位。特區政府在27日成立援助基金，投入3億元作啟動資金，並已向受災居民發放應急補助金。特區政府還成立專案小組全面調查事故原因，並即時安排巡查全港所有正在進行大型維修的屋苑以確保符合安全要求，「行政長官和特區政府對事故的快速有力響應和積極有效處置，充分體現作為當家人、第一責任人的擔當和勇毅。」

文章續指，香港社會各界同舟共濟、守望相助。相關地區的區議員、關愛隊迅速投入救援工作，在庇護中心值守，線上線下協助安置受災居民，並到達現場協助疏散、派發物資、安撫居民情緒。第八屆立法會選舉的候選人及相關政團社團將工作重心轉到救災，竭盡自身所能和發動各種資源為救災工作提供支援。眾多慈善機構和大型企業捐出巨款，大批市民自發行動展開「愛心接力」。衣物、食品、飲水等捐獻物資源源不斷送往臨時庇護中心，不少餐廳免費為受災市民提供食物，大批市民排長龍自發捐血。「一方有難，八方支援。有錢出錢，有力出力」。這一件件感人事跡，一幕幕動人畫面，讓人們再次強烈感受到香港社會的團結大愛。

內地和澳門特區慰問馳援

文章提到，內地和澳門特區慰問馳援，內地不同單位以多種方式表達對香港的慰問，澳門特區行政長官岑浩輝向李家超表達慰問。在粵港澳大灣區應急救援機制下，廣東省和深圳市根據特區提出的需求及時向香港提供熱成像勘察無人機及長續航供電無人機等所需援助，有效提升火災現場勘察與應急調度能力。中國紅十字會以及許多內地大型企業集團紛紛開展支援行動，一批批捐獻款項和救援物資集結馳送香港。血濃於水的同胞之情為香港特區抗災救災增添了溫暖力量。

文章強調，眾志成城，必能克難前行。有中央政府和祖國內地的強大後盾，香港特區政府帶領社會各界發揚獅子山精神，團結一致、排除干擾、齊心協力，一定能夠做好救災工作，渡過難關、邁步向前。