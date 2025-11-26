大埔宏福苑五級火｜政府宣布周四及周五選舉論壇暫停 多個政黨煞停選舉工程 支持救援善後

大埔宏福苑今日（26日）下午發生五級火警，造成13死多人傷，包括一名消防員在救火期間殉職，政府晚上宣布，​因大埔發生五級大火，明日（27日）及後日（28日）的2025立法會「愛國者同心治港」選舉論壇將暫停舉行，如另有安排稍後會另行通知。

另外，因應大埔發生五級火警，政府各部門人員集中力量處理火警和善後工作，原訂於明日（27日）舉行的2025公務員事務局局長嘉許狀暨公務員義工嘉許狀頒發典禮和相關訪問環節將延期舉行。

民建聯晚上發聲明，對意外深感悲痛，並向遇難者表示哀悼，向其家屬致以最深切慰問。民建聯表示鑑於不幸事件，決定即時停止所有選舉拉票活動，直至另行通知。

民建聯對意外表示深感悲痛，並哀悼遇難者，向其家屬致以最深切慰問，亦向傷者及受影響人士表達誠摯關懷，祝願傷者早日康復。

民建聯主席陳克勤及大埔支部團隊已於事發後趕赴現場，在不影響救援工作的前提下，提供一切可行協助，民建聯將全力支援受影響人士渡過難關。陳克勤是立法會選舉新界東北選區候選人，同區候選人包括李梓敬、黃頴灝、古偉冰及鄧肇峰。

工聯會已即時派員前往現場支援

工聯會表示情況令人痛心，深感悲痛，向奮不顧身的消防員及前線救援人員致以崇高敬意和由衷感謝，沉痛哀悼殉職消防員，也向家屬致以深切慰問。

工聯會指已即時派員前往現場支援，積極聯繫受影響會員和市民，提供協助並持續密切關注事件發展，全力支持救援及善後工作。亦將暫停所有選舉競選工作。

經民聯 : 全力幫助居民共度困難時刻 促政府徹查火災成因

而另一政黨經民聯亦對慘劇表示震驚和哀傷，對在火場中奮勇救火的消防人員致以崇高敬意，向遇難者表示沉痛哀悼，向其家屬致以深切慰問，向傷者及受影響人士表達真誠關懷 ，祈願傷者早日康復。

經民聯團隊已到達社區中心跟進及提供後續支援，盡可能為受今次大火影響的人士提供協助，並將善用地區服務網絡，全力幫助居民共度困難時刻。經民聯會密切關注事態發展，希望特區政府進行徹底調查，找出火災成因，加強對大廈維修的消防安全檢查，以防同類悲劇再發生。因應火災悲劇，經民聯已停止所有選舉拉票活動，直至另行通知。

西九新動力籲社會各界團結一心

西九新動力亦決定即日起暫停所有競選相關活動，直至另行通知，以表達對事件的深切哀悼。會配合政府及救援部門的工作，為受影響居民提供必要支援。在此艱難時刻，呼籲社會各界團結一心，發揮守望相助精神，共同度過難關。

新社聯籌集一大批禦寒衣物、食品、飲品給受影響居民

新社聯對事件表示深切哀痛，向不幸遇難者致以深切哀悼，並向其家屬、傷者及所有受影響市民表達誠摯慰問，祝願傷者早日康復。

事件發生後，新社聯高度重視，新社聯大埔地區委員會的同事立即前往現場，在配合救援秩序的前提下，盡力為受影響市民提供支援，新社聯籌集一大批禦寒衣物、食品、飲品，已陸續送到現場給受影響居民，後續也將繼續為援助、安置工作提供協助。

新社聯定會全力支援及協助受影響居民，與居民共渡難關。也呼籲社會各界在此艱難時刻團結一心，攜手給予受災市民更多支持與關懷。

自由黨暫停選舉工程

自由黨對大埔宏福苑五級火災致以最深切的慰問，自由黨正密切關注事件發展，並全力支持救援及善後工作。自由黨決定，即時暫停所有競選工程，並希望社會各界可團結互助，支持和協助所有受影響人士，一起共渡難關。

新民黨亦表示暫時停止競選活動。

范駿華冀可將資源和集中力放在協助有需要人士

全國政協委員、選委界候選人范駿華對火災表示十分傷痛，並向遇難者表示哀悼及向其家屬致以最深切慰問，鑑於不幸事件他希望可以將資源和集中力放在協助有需要人士，決定暫停所有拉票工作，直至另行通知。他又呼籲市民和機構團結一致，互相扶持，一起渡過難關。

吳傑莊決定暫停公開拉票工作

選委界候選人吳傑莊亦表示，決定暫停公開拉票工作，取消原定於本周五（28日）在銅鑼灣的選舉街站。呼籲市民和機構團結一致，互相扶持渡過難關。他的立法會議員辦事處也在繼續運作，為有需要的市民提供協助。

李浩然暫停選舉活動以避免影響各界救援工作

立法會議員李浩然對今日發生在大埔宏福苑的五級大火導致多人傷亡，感到十分痛心，謹向遇難市民、消防員致以深切哀悼，並向家屬、傷者及受影響居民致以誠摯慰問，願傷者早日康復。他宣布暫停選舉活動，以避免影響各界救援工作，並將按需要為相關工作提供支援。亦呼籲社會各界團結一心，發揮鄰里互助精神，共同關懷受影響人士，幫助其渡過難關。

