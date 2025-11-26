立法會選舉︱科技創新界論壇 麥騫譽 : 需研將技術落地轉為成果 邱達根 : 須聚焦發展北都

政府主辦的立法會「愛國者同心治港」選舉論壇，今日（26日）輪到科技創新界，候選人包括該界別的現任議員邱達根，以及本地科企創辦人及科學家麥騫譽。

麥騫譽 : 慶幸具科學家及創業家基因 了解科創及產業鏈內每個挑戰

麥騫譽表示，自己是香港土生的科學家及創業家，參與前沿創科工作超過20年，慶幸自己具備科學家及創業家的基因，了解科創及產業鏈內的每個挑戰。他續稱，自己既擔任央企的首席科學家、全國重點實驗室首席顧問等，深刻理解科技領域引進來、走出去的戰略方向，了解行業痛點，亦在實踐中累積了很多經驗，希望藉此參政為特區政府提供切實可行的建議。

邱達根 : 感受行政、立法及業界深度合作重要 冀爭取連任

邱達根表示，自己20多年前由投資開始，與創科結下不解之緣，可以說是與香港創科一同成長，重提11年前業界成立一個爭取創科局聯盟，當日立法會與今天很不同，充滿撕裂及不作為，當時業界團結到立法會請願推動創科局成立，到4年前當選至今，深深感受到行政、立法及業界持分者的深度合作，以及良性互動，但仍有很多工作需要做，希望爭取連任。

在必答環節，問到政府該如何善用科技為基層市民解決住屋問題。麥騫譽表示，組裝合成建築法利用很多3D打印技術去製造配件，可減少設計差，且很多人工智能(AI)算法應用，可建立住房需求的預測模型，以優化開發土地用途，亦可利用衛星遙感技術，研究如何妥善地利用全港1500公頃閒置土地。

邱達根認為政府應多運用數據，要將住房市場做到合適的分配，須掌握人口結構，包括有多少基層、中產，在推出簡樸房供應後，未來市場需求是如何，以決定如何建立未來的住房市場。他又關注除了興建之外，在審批程序可如何簡化，建議應用更多人工智能。

麥騫譽 : 需研如何將資源落地交予本地科研 將技術轉為成果

抽籤提問方面，被問到在國家支持香港建設國際科創中心下，香港應如何利用本身的優勢，以推動香港經濟發展，同時貢獻國家科技自立、自強。麥騫譽表示，香港基礎研發較強，但相關的科學家有時會按自己興趣做科研，影響技術落地，若真正由痛點著手，科研產業化機會比較大。他認為，說再多口號型貢獻國家沒有作用，反而是如何將資源落地交予本地科研將技術轉為成果。

邱達根 : 須聚焦發展北都 其他項目或需放棄

被問到本港土地資源有限，政府可採取那些措施以應付創科基建及土地需求。邱達根指，北部都會區範圍佔了本港3分1的土地，但仍屬有限土地面積，因此必須聚焦去做，有些需要大面積土地的項目或要放棄，又或與大灣區優勢互補等。

記者：郭詠欣

攝影 : 何健勇

