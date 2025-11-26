立法會選舉︱12月6日及7日康文署泳池、科學館等免費開放 陳國基：心意卡無編號 不能查證有否投票

立法會選舉12月7日舉行。《星島》今日（11月26日）報道，政府會推出優惠措施鼓勵投票，包括康文署部分設施免費開放、景點門票優惠等。政務司司長陳國基今早聯同政制及內地事務局局長曾國衞，在政府總部公布優惠措施，以及向選民派發「心意謝卡」。

陳國基：「心意卡」旨在感謝市民

陳國基表示，為加強推動選舉信息，選民在投票站完成投票後，將獲贈一張由香港人工智能研發中心以AI技術設計的「心意卡」。該卡由政府新聞處與政府物流服務署聯合製作，封面印有選舉吉祥物「藍小寶」、「紅小寶」及「白爺爺」，象徵社會各界齊心協力，共創美好未來。他強調，「心意卡」旨在感謝市民，卡上無編號﹛不能查證有否投票。

12.6舉辦「選舉繽紛日」 康文署轄下六場地有互動活動

他又指，政府將於投票前一日（12月6日）舉辦「選舉繽紛日」，在全港各區舉行一系列多元化活動，與市民同樂。重點活動包括在西九文化區舉行，雲集多位歌星藝人的「同心投票創未來」大型音樂會。

12月6日多處亦會舉辦嘉年華，包括大埔海濱公園將有公民教育嘉年華，灣仔及北角海濱的水陸體驗活動，康文署轄下六場地有充滿體育元素的互動活動；環境及生態局聯同九巴於荔枝角車廠展出古董巴士及電動巴士，以及8個紀律部隊開放設施，如青衣消防局、政府飛行服務隊停機坪等，供市民參觀。

12.6及7日免費開放泳池、科學館等場地

為進一步鼓勵市民參與，陳國基表示，多個政府設施將於12月6日至7日免費開放，包括濕地公園、公眾游泳池、科學館、太空館及藝術館。此外，「綠在區區」回收可獲雙倍積分，食環署亦將於街市派發禮物。房屋委員會旗下商場及街市亦推出消費滿額享免費泊車等優惠。

陳國基表示，不少企業及機構亦自發推出投票優惠，預計在政府公布心意謝卡安排後，將有更多商戶跟進，進一步營造選舉氣氛，增強市民的參與感與獲得感。他感謝社會各界對選舉的支持，並呼籲市民積極參與週末活動，享受優惠，並於12月7日踴躍投票，選出有能力、有擔當的立法會議員，共同推動香港未來發展。

問及商戶以優惠吸引市民投票會否違規，陳國基表示，政府非常感謝商戶提供優惠，以鼓勵選民參與投票，強調這些優惠不得要求接受優惠的人支持或反對特定候選人。他續指，所有的優惠均是基於「已投票」為前提，在法律上是沒有問題的，因此純粹鼓勵投票是絕對可行的。

他又指，有足夠的數量提供給所有投票的選民，強調政府提供上述優惠的目的是希望選民投票，若他們目前還不是選民，則希望他們將來能成為選民，並在下次選舉中積極參與。

公務員用「心意卡」證投票？不記名、無編號

問及政府會否要求公務員以心意卡證明有否票。陳國基表示，心意卡沒有記名、沒有編號、因此無法透過心意卡來證明某個人是否投票。他強調，公務員應該支持政府的工作，政府不會用心意卡來檢查他們是否投票，而是希望每一位公務員能明白其中的道理，主動去投票，這才是重點。

他又說，市民不要以為所有議員的背景都相似，「都係愛國者」，但每位議員都有不同背景、立場和主張，希望每位市民都能找到適合自己的議員，舉例有市民可能更關注勞工議題，有些更重視經濟發展，希望市民能透過今次選舉，選出真正能代表民意的議員。

陳國基表示，未來4年對香港的發展極為重要，他以第七屆立法會為例，所有議員共提出了1,800項修訂案，比上一屆增加了六成，通過的法案也有130條，數據反映立法會與政府的合作非常重要，意見代表了市民的意見，政府在聽取意見後會優化法案和政策，這點極為關鍵，因此政府會盡一切努力鼓勵市民參與，提高市民對這件事情的關注度，希望「周未嗰兩日，有好多香港市民留在香港投票，同屋企人享受愉快的下午。」

