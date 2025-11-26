大棋盤︱政府新招鼓勵投票 消息：推兩日優惠活動 包括景點門票折扣 毋須出示心意卡

距離立法會選舉投票日不足兩星期，不少企業、食肆、零售商店已提供折扣優惠，呼籲市民投票。據悉，政府最快今日下午亦會公布一系列優惠措施，以鼓勵市民留港投票，而且毋須出示「心意謝卡」。

康文署部分設施免費、景點門票優惠

立法會選舉12月7日投票，消息指，政府聯同多個景點及機構，在12月6及7日提供優惠，包括康文署部分設施免費開放、景點門票優惠等。值得注意的是，政府提供的優惠採取寬鬆安排，兩日優惠活動毋須出示「心意謝卡」，即不用驗證是否已投票。

政府中人指，港人每逢周末或假期都熱衷外遊，政府在投票日前一天和當天推出優惠，有助鼓勵市民留港，並參與投票。對於為何不針對性地向已投票者提供優惠，該人解釋今次優惠涵蓋兩日，市民投票前已可享用，但投票前無法出示「心意謝卡」，故採用寬鬆方式，便利市民投票前後靈活地享受優惠；另一方面，措施目的是向選民提供誘因，希望他們在歡樂氣氛中提升投票意欲，讓政治冷感或仍在猶豫的市民，下定決心投票。

上屆立選，九巴、城巴、電車公司等提供免費乘車優惠，但前年區選已不復再。政府中人指，免費乘車優惠效果成疑，因選民一般獲分配在離家距離較近的票站投票，根本毋須坐車，因此亦不會再有乘車優惠。

商界醞釀推「投票優惠」 涵零售、飲食等

為響應政府呼籲，不少企業早前推出半日假、交通津貼等措施，便利員工投票；亦有餐廳表明，投票日若能出示「心意謝卡」可獲優惠。據聞商界亦醞釀推出「投票優惠」，涉及零售、飲食、娛樂等多個範疇，選民投票後獲得的「心意謝卡」，將變成另類「優惠券」。

不過「投票感謝祭」並非全無爭議，坊間有意見質疑是否合法，政務司司長陳國基早前指，只要商户並非要求投票予某一名候選人而提供優惠，便無問題。有政府中人指，現行選舉法例核心是防止透過利益，誘使選民向指定候選人投票，而政府或商戶提供的優惠屬「普惠性質」，不與任何投票選擇掛鉤，唯一目的是鼓勵投票，若視為「利益交換」是對法律精神的誤解。

政府中人：提供優惠只是感謝市民 非利益交換

若然商戶向投票者送贈貴重物品或大額優惠，又是否合理？政府中人認為，投票是憲制賦予的權利與公民責任，價值無法、也不應以金錢衡量，提供優惠只是感謝市民履行公民責任的象徵性回饋。據聞政府亦經過反覆研究，認為法律上無可挑剔，做法亦合情合理。

事實上，提供贈品或津貼鼓勵投票，外國早有先例，例如美國商家向投票者提供免費甜圈；韓國去年國會選舉，商界和機構向投票選民提供折扣優惠，涵蓋餐廳、文化設施、醫院診所等，投票率創32年來新高，相信這些優惠對首投族尤其吸引。

今次政府「動員令」力度史無前例，有政界中人認為，當局早前已推出措施便利公務員投票，這次再用優惠動員廣大市民參加，相信可以起最大谷票效果。

聶風