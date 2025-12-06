專訪 ‧ 選委界｜管浩鳴倡制定人口及安老藍圖 設安老事務司 精準補充勞動力

立法會選舉12月7日投票，其中選委會界別共50人爭奪40個議席。爭取連任的選委界管浩鳴接受《星島頭條》訪問時建議，政府應盡早制定人口及安老藍圖，並設立「安老事務司」，以應對醫療、社福、房屋及經濟等多方面挑戰。

人口老化嚴重 財政負擔大

身為「香港社福界心連心大行動」主席、社聯主席的管浩鳴，一向關注社會福利、教育、安老等範疇，他指香港人口老化問題日益嚴峻，預計十年後80歲以上長者將超過80萬，「同一個澳門（人口）差唔多」；至2040年，65歲以上人口將佔總人口三分之一，即超過200萬人。他說屆時對醫療、社福、房屋及經濟等社會各層面，構成巨大挑戰，對本港財政負擔大，「就算用2000億都唔知搞唔搞得掂。」

管浩鳴建議，政府應盡早制定一份全面的人口藍圖和安老藍圖，並設立安老事務司，以統籌跨部門的安老政策。他強調，安老事務涉及醫療、社福、房屋等多個範疇，需要由專責部門進行協調。

藍圖精準補充勞動力 非純鼓勵生育

管浩鳴續指，人口政策藍圖除關注長者人口外，亦應精準分析香港各階段所需的人口結構，形容香港人口結構是「倒三角」，勞動人口缺口大，尤其是中產及專業人士，包括建築師和律師等。他認為，政府應透過人口藍圖，精準地補充流失勞動力，而非單純鼓勵生育，稱「我而家叫你生，都要二十幾年之後，人口（老化）都頂峰」，遠水難救近火。

安老藍圖需涵蓋銀髮就業及社區設計

在安老藍圖方面，管浩鳴認為除大灣區安老外，亦應涵蓋銀髮經濟，包括銀髮就業及銀髮友善社區設計等範疇，因社會節奏改變，「夜經濟可能未必好有效，因為嗰啲老人家都瞓咗覺」。他建議，社會設計應考慮長者需求，如調整醫療系統中老人科和牙科配套，又倡議設立老人宿舍，並探討更多元化的社區照顧模式，以應對未來龐大的長者人口。

大灣區安老融合為長遠趨勢

管浩鳴坦言人口老化問題只會越加嚴重，香港作為全球最長壽的地區之一，加上地理限制，屬於「全城市人口」，大灣區安老將是必然趨勢。他建議，下一步應簡化港人在內地就醫流程，包括推動再簡化內地藥物「過河」、再推深圳醫院模式的醫院，並完善相關試點計劃，以提升港人內地安老信心。他續指，內地醫保與民政系統的對接是重要方向，目前資訊互通仍有待完善，認為政府應盡早制定藍圖並進行磨合，以應對未來可能出現的挑戰。

記者：李健威

