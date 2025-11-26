專訪．新界西北｜莊豪鋒盼傳承田北辰敢言作風 周浩鼎主張「守護家庭價值」 一人標榜高學歷

新界西北選區5名候選人中，4人有政黨背景，分別來自民建聯、工聯會、新民黨及實政圓桌。除共同關心的交通議題，候選人亦以不同方法爭取支持，有人標榜高學歷、主打「勞工牌」，也有人以「接班人」身分自我推銷。

甘文鋒自詡學歷最高 正攻讀復旦政治學博士

新民黨甘文鋒日前在選舉論壇自詡，在同區候選人中「學歷最高」。他表示，自己持港大公共行政碩士學位，目前在復旦大學修讀政治學理論博士，了解內地公共行政思維，結合12年地區工作經驗，有助為政府出謀獻策，「有人做地區工作比我長，也有人學歷比我亮麗，但兩者都有，我相信這是我較獨特的優勢」。

莊豪鋒盼「接棒」 傳承田北辰敢言風格

實政圓桌莊豪鋒的競選工程，處處可見「田北辰接班人」字眼。他形容田北辰理性敢言，是本港政壇少見的「靈魂人物」，冀成功「接棒」，在議會傳承其倡議與風格，「政府做得好就讚，做不好就給意見」。他笑言，相比田北辰的直斥其非，自己表達方式較溫和，有利對政府「軟硬兼施」。

陸頌雄：堅持本地就業優先

工聯會陸頌雄參選理念是「保就業 拼經濟 惠民生」。他認為本港處於經濟轉型十字路口，議會需要關心勞工權益的聲音，工聯會堅持本地就業優先、反對擴大輸入外勞等立場。他又說，工聯會扎根屯門、元朗逾30年，自己也在不同崗位服務社區逾20年，會盡力爭取每一票。

周浩鼎連任主張包括「守護家庭價值」

立法會今年9月大比數否決《同性伴侶關係登記條例草案》，有份投反對票的民建聯周浩鼎，爭取連任主張包括「守護家庭價值」。他指家庭價值是本港社會重要基石，惟衝擊婚姻制度的事件不時出現，相信主張符合市民期望，「本港跨性別人士挑戰《公廁規例》勝訴，引起過爭議。不是否決了（同性伴侶草案）就一天都光了，可預見仍有其他官司會發生，作為議員有機會要應對」。

報稱獨立的區議員梁明堅未有受訪。

記者：蕭博禧

攝影：吳艷玲