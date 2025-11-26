專訪．新界西北．有片｜陸頌雄、莊豪鋒倡下調大欖隧道收費 甘文鋒：公共政策不能太情緒化

立法會選舉新界西北直選，今次有5人參選爭奪兩個議席，包括爭取連任的民建聯周浩鼎、實政圓桌田北辰「接班人」莊豪鋒、工聯會陸頌雄、新民黨區議員甘文鋒，以及報稱獨立的區議員梁明堅。針對交通問題，陸、莊二人均建議進一步下調大欖隧道收費，舒緩屯門公路擠塞情況，但甘文鋒認為討論公共政策不能太情緒化。周浩鼎指，政府擬在龍鼓灘及屯門西發展「智綠產業港」，應推動完善綠色配套及產業鏈，增加原區就業機會。

2031年屯門及元朗兩區增約134.6萬人居住

新界西北選民約有43.6萬人，選區範圍包括屯門區、元朗市中心及元朗鄉郊東（部分），居民依賴屯門公路、大欖隧道及鐵路連接港九市區。隨著洪水橋／厦村新發展區、元朗南等發展計劃陸續推展，規劃署推算至2031年，屯門及元朗兩區約有134.6萬人居住，較2021年增加逾17萬人。發展局今年7月公布，龍鼓灘及屯門西將發展為「智綠產業港」，料提供約3.5萬職位，換言之，區內交通需求有增無減。

陸頌雄：應探討推展第四條跨海隧道

《香港主要運輸基建發展藍圖》提到，政府擬興建屯門繞道、十一號幹線等，減輕屯門公路及大欖隧道交通壓力，惟翻查路政署網站，兩個項目仍在勘查研究，啟用日期未明。由選委界轉跑道的工聯會議員陸頌雄建議，短期應在保持交通暢順前提下，調低大欖隧道日間一般時段及夜間非繁忙時段收費；長遠則要探討不進行大規模填海情況下，推展第四條跨海隧道。

他提到，過去在立法會推動成立「研究工務工程效益成本管理小組委員會」，形容議員角色是促進者，既為政府引進新思維，也要吸納各界意見，助力工程提速提效，「在工務小組及財委會，都要做好把關」。

莊豪鋒倡非繁忙時段所有車輛免費

莊豪鋒贊成進一步下調大欖隧道收費，建議非繁忙時段所有車輛免費，舒緩屯門公路市中心段擠塞情況，「令來自陸路口岸的大型貨車有誘因使用大欖隧道，經青馬大橋去機場」。他又指，政府應規劃第四條跨海隧道連接新界西及港島西，並興建洪水橋往欣澳鐵路，改善屯馬綫西段「逼爆」情況，「鐵路接駁到東涌線，居民可在荔景站轉荃灣綫，也可到九龍站及香港站上班」。

甘文鋒：應增加區內就業機會

甘文鋒認為，考慮調整大欖隧道收費時，應審慎評估對車流影響，避免屯門公路及大欖隧道同時擠塞，「公共政策上不能太情緒化，叫減價很易，因為減的是公帑，問題是之後會否有好結果？」他說，要從根本解決新界西北交通問題，應增加區内就業機會，並盡早推展屯門繞道、十一號幹線等項目，「一旦當選，我會讓負責官員明白，地區基建對北都發展不可或缺。交通做不好，如何發展物流、高端產業？」

周浩鼎：若當選連任將推進綠色航運中心發展

周浩鼎表示，龍鼓灘及屯門西具條件發展成綠色航運中心，除了為綠氫等綠色能源提供儲存設施，也要有燃料加注、檢測認證、能源研發、能源交易等配套，形成上中下遊產業鏈，提供多元化優質就業機會，「讓更多市民在原區就業，毋須跨區上班」。他認為，項目及區內交通基建應配合北都發展，若成功連任，將在立法會內外助力協調發展局、運物局等不同部門，推進綠色航運中心發展。

梁明堅透過競選團隊表示，選舉行程緊密，未能安排時間受訪。

《星島》記者就不同議題訪問各候選人立場：

1.是否支持重推租置計劃？

周浩鼎：支持政府經諮詢及研究後，重推租置計劃。

莊豪鋒：支持。政府重推時應仔細釐清業權及維修管理責任，並禁止租置計劃的單位在私人市場出售。

甘文鋒：反對。公屋資源應用在幫助有需要人士，有經濟能力的公屋居民，可直接買居屋或私樓。

陸頌雄： 需三思。除非有完美方案，不應重覆曾出現的問題。建議政府大量供應居屋及綠置居，讓公屋居民提升居住質素。

梁明堅：無受訪

2.財赤下，是否接受增加公共服務收費？

周浩鼎：只能無奈接受，但亦應以不影響弱勢社群為基本原則。

莊豪鋒：調整前需經過嚴謹諮詢，收費要合理及設過渡期，不應影響弱勢社群。

甘文鋒：需視乎服務種類，以及收費水平會否讓一般市民難以負擔。

陸頌雄：不應增加醫療、教育等涉及民生的收費。

梁明堅：無受訪



3.應否改革醫委會？

周浩鼎：支持。政府應帶頭研究改革醫委會處理投訴的機制。

莊豪鋒：支持。應增加醫委會內病人組織代表。

甘文鋒：支持。應改革醫委會處理投訴機制，加快效率；委員組成應增加獨立人士比例。

陸頌雄：支持。醫委會內需要有更多非業界代表。

梁明堅：無受訪



4.失業率增加，應否停止輸入低技術勞工？

周浩鼎：應按特定工種失業情況，動態暫緩輸入外勞措施，不是一刀切處理。

莊豪鋒：應按特定工種失業率，調整本地勞工及外勞人手比例，並設熔斷機制。

甘文鋒：應按特定工種失業率數字，調整輸入外勞數量。

陸頌雄：應停止輸入失業率較高的工種，按失業率情況設立凍結機制。

梁明堅：無受訪



5.同志法案被本屆立法會否決，政府應否再提出新方案？

周浩鼎：反對立法。建議透過行政措施處理，避免顛覆婚姻制度。

莊豪鋒：要先取得社會共識，但現時可透過行政方式，讓有緊密關係的人士享有醫療、財產管理、身後事等實際權利及責任。



甘文鋒：需立法保障同性伴侶的權利，這單純從人權角度出發，與推動同性婚姻無關。

陸頌雄：現階段並非合適時機修改法例，應以行政手段等方法回應法庭判決，減少社會矛盾和焦慮。

梁明堅：無受訪

記者：蕭博禧

攝影：吳艷玲